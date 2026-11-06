尾川堅一が韓国初対決でKO勝利宣言 世界ランキング3位の実力を証明

元IBF王者尾川堅一が7日、後楽園ホールでイ・ジェウと対戦。約7ブランクを経て迎撃戦を行い、世界ランキング3位としての本気度とKO狙いを強調し、キャリア37戦目で韓国勢初対決に臨む。

元IBF世界スーパーフェザー級王者である 尾川堅一 が、キャリア37戦目で初めて韓国選手と対戦する。7日に行われる 日本ボクシングコミッション （JBC）主催の試合は、東京・ 後楽園ホール で開催され、相手は韓国フェザー級1位の イ・ジェウ である。この試合は131ポンド（約59・4キロ）契約体重の10回戦で行われ、両選手とも世界ランキング上位の実力者同士の激突が期待されている。

前日計量で順調な体重調整完了

JBCの前日計量は6日に東京・文京区で実施され、双方が規定体重をクリアした。イ・ジェウは59・1キロでパスし、尾川堅一は59・3キロで規定体重を達成した。尾川は6日付の会見で、今回の試合に対する意気込みを強くアピールし、観客やメディア、そして自身のチームに対してKO勝利を誓った。約7カ月のブランクを経て再びリングに上がる中で、尾川は周囲に対して明確なメッセージを発信しており、その決意の強さが計量の場からも伝わってきた。

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カプロイ戦の反省と攻撃的転向

尾川にとって今回の試合は、今年4月にロベック・カプロイ（フィリピン）と戦って以来となる約7ヶ月ぶりのリングアップである。カプロイ戦ではディフェンスを重視し、カウンターを狙う相手のスタイルに苦戦を強いられた。結果は大差判定勝利であったものの、尾川自身は満足いく内容ではなかったと振り返っている。この試合を機に、尾川は自身の戦い方を根本から見直す契機となったと語っており、今後は受けるではなく、積極的に攻撃する姿勢を貫く方針を示した。

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韓国勢初対決への戦略的準備

初めて迎撃する韓国選手であるイ・ジェウは、回転力のある連打と粘り強さを武器とする選手である。しかし、尾川は自身の強みである「硬い拳」で相手を圧倒するプランを描いている。尾川は「最近、思い切り殴っていなかった。僕の拳は硬いと言われるので嫌な気持ちにさせることも大事。硬く当たれば顔も腫れるし、心も折れる」と強調し、安パイな戦い方からの脱却を宣言した。相手選手の回転力ある攻撃に対して、いかにして自らの攻撃を有効化し、相手の体力と精神を削ぎ取るかが、尾川勝利の鍵となる。

世界ランカーとしての next step

現在、WBO世界フェザー級ランキングで3位に位置する尾川堅一は、世界挑戦への準備を着々と進めている。コンスタントに試合を重ね、ランキングを維持・向上させることの重要性も理解している。尾川は「自分の得意な距離で殴って相手にダメージを与える1発を入れることが理想」とイメージを膨らませ、2026年の2戦目となるこの試合に挑む。今回の勝利とKOパフォーマンスは、次の世界戦へ向けての重要なアピールの場となるだろう。尾川の攻撃的なボクシングが、後楽園ホールの空気をどのようなものに変えるか、注目が集まっている。