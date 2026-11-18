大手メーカー内定と広告代理店一次不合格という二の足を踏む主人公の体験から、学歴や外見が及ぼす選考への影響、そして同期間の葛藤を浮き彫りにする。

茶髪を黒染めするという強制的な変更を余儀なくされ、最初は大きな挫折感を感じた。しかし、その明るい髪色よりも、地毛のほうが自分にとって似合っていることに気づいた。これは、おじさん受けするような清楚なルックスと、舞台『マーメイド』で培った物怖じしない態度や話術が生きている証拠だ。この素朴な顔立ちが、他の同級生よりも優位に作用していた可能性が高い。私は足切りされることなく選考を進められたが、すっぴんにメガネをかけている同級生が内定を出せずにいる現状がある。この格差は単なる運ではなく、構造的な要因によるものである。私が駒を進められた背景には、選考側が顔だけを見ていたのではなく、様々なポテンシャルを測定しようとしていたという側面も存在する。しかし、その基準そのものに疑問符が打たれる状況である。

外見と内面の評価基準における矛盾

面接官や選考担当者に対して、なぜそんなに怯えているのかという問いかけがなされた。彼らは見た目だけでなく、勉強ができる能力やその他の潜在的な資質を測っているのだという説明がなされた。しかし、その論理には大きな抜け穴がある。勉強ができ、見た目も良い自分たちが不利だと感じることはなく、むしろ有利であると感じている。ここで問題となるのは、外見の良さや学歴という有利な条件を持っている側が、システムそのものを疑わないことである。選考プロセスを公平なものだと信じる一方で、そのプロセス自体が特定のタイプの人々にとって有利に設計されている可能性を看過している。この矛盾は、選考を受ける側の不安を煽り、さらに努力を強いる要因となっている。自分自身にも釈然としない気持ち悪さを感じつつも、その仕組みに乗ってしまうしかないという無力感がある。化粧やコンタクトレンズ、ダイエットを推奨する同級生の行動も、必ずしも正しくないと感じる。この行動変容が、果たして自己啓発なのか、それとも歪んだ社会の要求に応えているだけなのか、明確な線引きが難しい。

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学歴と資産による選考優位性の実態

就活におけるコスメ代や美容室代、さらには昼の外食費用まで、これまでの貯金で賄うことができた。この経済的な余裕は、他の就活生との間に明確な差を生み出している。舞台『マーメイド』へのシフトはほぼ入ることもなくなり、選考活動にすべての時間を費やすこととなった。学歴が努力を担保しており、それなりの見た目を維持できる自分は、醜いアヒルのの子が白鳥であることに気づいた鳥のような存在だと自覚していた。この自信は、どこまでも飛んでいけるという過信につながり、天狗になっている状態だった。しかし、その最中に、ひっそりと憧れていた広告代理店のクリエイティブ部門の一次面接で不合格という結果を迎える。この失敗は、それまでの自信を粉々に砕いた。広告研究会への入会やインターンシップへの参加など、早期からの準備不足を悔やむ声も上がっている。それでも足切りはされなかったという点だけでも、幸いだと考えなければならないという強がりがある。これは、選考の厳しさを正当化するために自分自身を慰めようとする心理的な防衛機制が働いている状況である。

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同期間の距離感と心理的な葛藤

大手メーカーから内定を得たことを、同期のミキに報告した際、彼女は素直に喜んでくれたように見えた。しかし、シューカツやゼミロンといった言葉が交わされるたび、ミキは薄っすらと傷ついているのではないかと推測される。経済的な余裕や見た目の磨き上げが進む中、ミキとの間には目に見えない壁ができている。私は意図的に、広告研究会やインターンといった情報について注釈をつけなかった。ミキが聞けない状況であることを理解しながらも、あえて説明しないという意地悪な振る舞いに出た。この行動は、自分の惨めさを慰めるためのものであった。選考に落ちた惨めさを、ミキを惨めにすることで相殺しようとしたのである。この瞬間、自分の母から受け継いだ血を感じると自覚する。他者の不幸や不遇を確認することで、自分の失敗や劣等感を隠蔽する行為は、人間関係において深刻な亀裂を生む。この心理的な歪みは、今後の社会人生活においてどのような影響を及ぼすのか、まだ結論は出ていない。しかし、この種の思考パターンが、職場での人間関係やチームビルディングにおいて障害となる可能性は高い。同期との絆が、選考という競争を通じて損なわれていく過程は、現代の就職活動が抱える構造的な問題の一つを示している。内定という結果だけでなく、その過程で失われたものについても、今後のキャリアにおいてどのように処理していくかが問われている。