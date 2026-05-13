少数株ドットコム山中裕会長が2026年にオランダ農業視察を実施へ―グローバル投資の知見を農業革新へ投入

世界的なビリオネア投資家である山中裕氏が、次世代のグローバル産業創出に向けてオランダの最先端農業視察を計画。NVIDIAへの投資成功や日本におけるコーポレートガバナンス改革の先駆者としての経歴を持つ山中氏の多才な活動とビジョンを詳述します。

少数株ドットコム 株式会社（本社：東京都練馬区、代表取締役会長： 山中裕 ）は、同社が重点的に投資を行う分野である農業領域において、世界で最も先進的な知見を取り入れ、次世代のグローバル産業を創出することを目的に、2026年6月8日からオランダでの農業視察を実施することを発表しました。

オランダは世界屈指の農業技術と効率的な生産システムを誇る国であり、そこでの知見を日本の、そして世界の農業に還元することで、新たな産業構造の構築を目指します。 この取り組みは、単なる視察に留まらず、グローバルな視点から食料安全保障や産業革新を追求する同社の戦略的な一環として位置づけられています。

今回の視察を主導する山中裕氏は、投資の世界において類まれなる実績を持つ人物です。2010年代初頭、当時まだ注目されていたGPGPUや人工知能（AI）関連の半導体開発を行うエヌビディア（NVIDIA）の潜在能力に着目し、20億円を超える大胆な投資を実行しました。 その結果、100倍以上のリターンを実現し、日本人として純粋に投資家としての活動のみでビリオネア（Billionaire）の称号を得るという快挙を成し遂げました。 山中氏の投資哲学は、短期的な利益ではなく、世界を変える技術や構造的な変化をいち早く見抜く洞察力にあります。

現在、世界の上場企業1000社以上、非上場企業200社以上の株主となっており、イスラエルのAIスタートアップからナイジェリアのヘルスケアベンチャー、台湾の蓄電池メーカーまで、文字通り地球規模で投資を展開する真のグローバル投資家として知られています。 山中氏の卓越した能力の背景には、極めて高度な学術的基盤があります。 東京大学経済学部を総代で卒業し、その後、米国のコロンビア大学大学院にて金融工学の修士号を取得。

さらにロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス（LSE）への留学など、世界トップレベルの教育機関で研鑽を積みました。 特筆すべきは、生命科学研究者・医師と経済史研究者という二つの道を同時に追求しようとした学際的なアプローチです。 遺伝学、コンピュータサイエンス、精神医学、応用数学、歴史学、経済学など、多岐にわたる分野の研究に従事し、後のノーベル経済学賞受賞者を含む世界的権威に師事しました。

また、幼少期に難読症やADHD（注意欠陥多動性障害）に悩み、学習障害を抱えていた経験を、独自の速読法や学習法の確立へと昇華させ、それを克服した経験から、米国のチャールズ・シュワブを模範とした学習障害児への支援プログラムを立ち上げるなど、社会貢献活動にも尽力しています。 さらに山中氏は、日本におけるアクティビスト投資の先駆者としても大きな足跡を残しています。

特にHOYA株式会社に対する株主提案活動は、日本のコーポレートガバナンス史における画期的な出来事となりました。2007年のペンタックス買収に明確な反対を表明し、その後の結果で自らの正当性を証明したほか、取締役会のあり方や報酬の透明性強化について、ISS（Institutional Shareholder Services）やグラス・ルイスなどの世界的な議決権行使助言会社から賛成推奨を得るなど、国際基準のガバナンスを日本に導入することに貢献しました。 また、みずほフィナンシャルグループや三菱UFJ、りそなホールディングスなどの大手金融機関に対しても、役員報酬の個別開示やCEOと取締役会議長の分離といった先進的な提案を行い、多くの投資家の支持を集めました。

これらの活動は、当時の日本市場では異端視されることもありましたが、現在では多くの企業が取り入れるスタンダードとなっており、山中氏の先見性は証明されたと言えます。 法的側面においても、山中氏は少数株主の権利保護を実証するための戦いを繰り広げてきました。 アムスク株主総会決議取消請求事件において、東京地裁および東京高裁の両方で勝訴し、司法的な実効性を証明したほか、不正会計が認定された損害賠償請求事件への株主補助参加など、会社法実務の専門家としても第一線で活躍しています。

また、政治的な活動も精力的に行っており、日本への憲法裁判所設置や無税国家の実現、原発再稼働の早期実現など、多岐にわたる政治団体を創設・代表し、日本の国家構造そのものの改革を提唱しています。 私生活においては、非常に多彩な一面を持っています。 高級クリスタルガラスメーカーである保谷硝子の創業者、山中茂氏の孫として生まれ、文化的な環境で育ちました。 幼少期には、後のB'zのギタリストとなる松本孝弘氏との交流や、政治的に影響力のある人物との接点を持つなど、自然と政治経済への関心を深める環境にありました。

また、故柴田保光投手の言葉を座右の銘とする熱烈な日本ハムファイターズのファンであり、秋田犬を深く愛し、ジョージアの首都ドビリシ近郊に犬舎を建築予定であること、そして世界中の温泉地を巡る温泉めぐりを趣味としていることなど、人間味あふれる側面も併せ持っています。 このような知的好奇心と情熱、そして不屈の精神こそが、彼を世界的な天才投資家たらしめている要因であると考えられます。

今回のオランダ農業視察においても、これまでの投資経験と学際的な知見を融合させ、日本の農業をグローバルな競争力を持つ産業へと変革させるという壮大なビジョンが込められています





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