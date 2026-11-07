少女監禁事件、オンラインゲーム『Among Us』のチャット機能を通じてFBIに通報され救助

オレゴン州在住の少女が監禁された際、ゲーム『Among Us』のチャットを通じて外部と接触し、FBIに通報されて無事保護された事例の詳細と事件の経過について報じる。

米 オレゴン州 在住の少女が、長期間にわたる監禁状態から脱出に成功し、連邦捜査局（ FBI ）によって無事保護された。この救助劇の鍵を握ったのは、大人気オンラインゲーム『 Among Us 』内のチャット機能であった。少女は閉鎖的な環境下でもゲームを通じて外部と接触し、自身の危機的状況を特定の人に伝えた。その情報を受け取った第三者の母親が FBI へ通報したことで、捜査当局の介入が実現し、少女の救出に至った。

ゲーム内チャットを通じた外部接触と通報

事件の発端は、オレゴン州在住のAdam Hunter Harmel容疑者（39歳）が、ソーシャルメディア（SNS）上で知り合った少女に対して、同州への渡航費用を援助すると持ちかけたことから始まった。少女はこれを受け入れ、Harmel容疑者は自ら車でユタ州まで迎えに行った後、自身の住居へと少女を連れ去った疑いがもたれている。移動中にHarmel容疑者は少女のスマートフォンを川に捨て、自宅では外出を禁止した上で、少女に対して身体的および性的な暴行を加えたとされる。

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しかし、少女は限られた通信環境の中で、『Among Us』を利用することで外部との接触経路を確保していた。同ゲームは、宇宙船などを舞台に4人から15人のプレイヤーがクルーとインポスター（裏切者）に分かれて対戦するオンラインマルチプレイ対応の人狼ゲームである。クルー側はタスクをこなしつつ議論でインポスターを排除し、インポスター側は妨害工作で勝利を目指す仕組みだ。その中核的な要素であるゲーム内チャットを通じて、少女は別の未成年プレイヤーと交流を深めた。

二人はゲーム内だけでなく、別のSNS上でも連絡を取り合うようになり、少女はそこで自身の身元と監禁されている状況を打ち明けた。この相談を受け、相手プレイヤーの母親が慎重に状況を把握し、直ちにFBIへ連絡して事情を説明した。当時、少女は警察による捜索がすでに終了していると思い込んでいたため、自助努力での脱出を試みていたという。

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FBIの迅速な対応とHarmel容疑者の逮捕

通報を受けたFBIは、11月1日までに少女とのビデオ通話を実施し、詳細な状況確認を行った。少女は監禁に至るまでの経緯を説明し、自身の証言を裏付ける証拠を示した。こうして得られた確固たる情報に基づき、捜査当局が動き出した。同日、FBIはオレゴン州にあるHarmel容疑者の住宅に踏み込み、監禁されていた少女を無事保護した。救出された少女は医療チェックなどを受け、安心したと見られる。

同時に、Harmel容疑者も交通検問の際に逮捕された。その後、同容疑者は未成年者を違法な性的行為の目的で州境を越えて移送した疑いで訴追されることとなった。この一連の行動により、少女を取り巻く危険な環境は解消され、司法手続きへの移行が図られた。事件の深刻さから、当局は迅速かつ機動的な対応を行い、被害者の安全を最優先に保護を実施した。

ゲームを通じた交流が救出に果たした役割

今回の事件では、『Among Us』を通じて生まれたプレイヤー同士の交流が、500日以上にわたる行方不明事件の解決に不可欠な役割を果たした。少女の訴えを受け止めた相手プレイヤーとその家族の行動が、現実世界での救助につながった事例として注目されている。オンラインゲーム上での見知らぬ人との会話であっても、命の危険を感じた際の情報共有が、重要なセーフティネットとなり得ることを示すケースである。

Innerslothが開発した本作は、プレイヤー同士の駆け引きや議論を楽しむことが魅力だが、この事件はそのチャット機能が現実社会における救助手段として機能し得る可能性を示唆した。FBIの介入により事件は終息に向かったが、少年や若者による監禁事件において、デジタルツールを活用した外部連携の重要性が改めて浮き彫りとなった。関係各階は、このようなデジタル時代の救助メカニズムの重要性について、今後さらに議論を深める必要があると考えられる。