『霜夜ゆく』は、厳しい状況下での取捨選択をおこなう「方程式もの」だが、周回を組み込んだゲームプレイの中には、わずかな暖かさが宿っている。

Steamでは日々数多くのゲームがリリースされている一方で、個人や少人数チームによる国産タイトルには大作の話題に隠れながらも、独創的なアイデアや強いこだわりを持つ作品が少なくない。

本連載「見逃してない？ 国産Steamタイトル発掘録」では、同人・インディーゲームを中心に、国産Steamタイトルを毎回1本ずつピックアップして魅力を伝えていきたい。 連載第19回となる本稿では、旧世紀網膜博物館が手がけた方程式ローグライトアドベンチャーゲーム『霜夜ゆく』を紹介。2021年にiOS、2022年にAndroid向けに配信された本作は、2025年6月にPC（Steam）版が配信された。 トム・ゴドウィンのSF小説「冷たい方程式』に着想を得た「方程式もの」ジャンルと、ローグライトの要素を組み合わせた作品だ。

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「冷たい方程式」は、宇宙船に密航者が乗り込んでいたことが発覚し、乗せたままでは目的地に到着できなくなるという状況を描いたSF小説だ。 宇宙船には燃料や物資に余裕がなく、重量制限を超えたまま航行すれば、目的地にたどり着くことはできない。 多くの人命を救う任務を遂行するためには、密航者を宇宙空間へ放り出すしかない。 感情や善意を差し挟む余地のない計算によって、ひとりの命が切り捨てられる。