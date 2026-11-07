小駒と門伝の激突『LOST』第10話で横浜流星のアクションが熱狂的賞賛を集める

ドラマ『LOST』第10話で描かれた横浜流星演じる小駒と兵頭功海演じる門伝の激しいアクションシーンが、視聴者から絶大な賞賛を受け、両者の武術的背景も注目されている。

ドラマ『 LOST 』第10話において、渋谷の防犯カメラに映った行方不明者・門伝役の 兵頭功海 を、小駒役の 横浜流星 と直が特定する緊迫した展開が描かれた。

しかし、2人が声をかけた瞬間、門伝は逃走を開始し、直ちに小駒が後を追う形となり、両者によるガチガチのアクションシーンが展開された。

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視聴者から絶大な賞賛が集まったアクション

この激しい追跡劇は、視聴者から「横浜流星くんとガチガチのアクションシーン演じてて大鳥肌だし泣きそうになった」といった熱狂的なコメントを引き出した。

さらに、「そういえば横浜流星も兵頭功海くんも戦隊出身だった！さすがのアクション！！」という指摘もあり、両俳優の実力あるアクション演技に対して高い評価が寄せられている。

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一部の視聴者は、「LOST10、横浜流星がアクション凄いのは知ってた（でもやっぱり凄い）けど、あの追い詰めた階段のシーンでの門伝と小駒のアクション、かなりカッコ良すぎた」と称賛した。

横浜流星と兵頭功海の武術的背景

このアクションシーンが特に称賛された理由の一つに、両俳優の優れた武術的背景がある。

横浜は極真空手の有段者で、俳優になる直前の国際青少年空手道選手権大会13・14歳男子55キロの部で優勝を果たしている。

その実力は世界王者にもなっているほどであり、今回の『LOST』におけるアクションシーンにおいても、その培った技術が遺憾なく発揮された。

兵頭功海についても、「兵頭巧海って俳優さん、いいね」といった好意的な意見が見られ、彼の実力も認められている。

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太田光と上田晋也が驚いた肉体改造

横浜流星は先月にYouTubeチャンネル「太田上田【公式】」で、爆笑問題・太田光、くりぃむしちゅー・上田晋也と共演した。

その際、公開中の主演映画「汝、星のごとく」の役作りで体重を48キロまで減量したことを告白し、その後に肉体改造に取り組み、体重を65キロまで増量して「LOST10」撮影に挑んでいることを明かした。

この驚くべき肉体改造の事実を知った太田と上田は大きな驚きを隠せなかったという。

運動神経抜群コンビによる話題作

視聴者からは、「LOST10話の内容はもちろん今回の横浜流星×兵頭功海のアクションは見もの！さすが空手元世界一と甲子園福岡県予選決勝進出の運動神経抜群コンビ！」といった声が上がっている。

空手元世界一の横浜と、甲子園福岡県予選決勝進出の実績を持つ兵頭という、運動神経抜群のコンビによる共演は、非常に話題性の高い内容となっている。