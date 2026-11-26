声優・小野賢章と岡本信彦が、21日に放送されたABEMAのアニメ声優バラエティ番組『声優と夜あそび MCシャッフルWEEK【岡本信彦×小野賢章】』に出演。番組初の試み・シャッフルWEEKと題し、水曜…

声優・小野賢章と岡本信彦が、21日に放送されたABEMAのアニメ声優バラエティ番組『声優と夜あそび MCシャッフルWEEK【岡本信彦×小野賢章】』に出演。 番組初の試み・シャッフルWEEKと題し、水曜MCの小野と土曜MCの岡本がタッグを組み、番組を盛り上げた。

番組では、食のこだわりやお金の使い方、後輩への向き合い方などさまざまなトークを展開。 互いの相棒について語るコーナーでは、小野が水曜日の相棒・畠中祐について「愛すべきバカだなって思った瞬間があって」と本音を明かし、「（畠中は）スター・ウォーズの話をするため、楽屋で一生懸命練習していた姿があって…」と笑顔で振り返り。 一方、岡本は相棒・八代拓を「誰にでも合わせられる、どんなトークが来てもいいし、知らないだろうトークもちょっと弾ませてみたの。 それも拾っていくから、天才かと思って」と絶賛するも、「もう少し興味を持ってほしい」とリクエスト。

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先日のクイズ企画では、八代が安元洋貴の出身地を答えられなかったことを挙げ、「（過去に）1年半やってて、当てられないある？ って思って。 もしかしたら人に興味ないのかな」と冗談交じりに話し、小野は「俺ものぶさんも拓のこと好きだよ（笑）」とすかさずフォローした。 そんな中話題は、小野の収録前日に起きたまさかのハプニングへ。