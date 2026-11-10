小野田経済安全保障相 中国籍者の土地取得規制について「特定の国を狙ったものではない」と説明

小野田紀美経済安全保障担当相は、安全保障重要施設周辺の土地取引規制法改正案について、中国籍者の取得不可解釈に言及。特定の国を指定したわけではないとし、法令に基づく協力義務を根拠に原則不許可の方針を維持している。

小野田紀美 経済安全保障 担当相は、安全保障上重要な施設周辺の 土地取引規制 を強化する改正法案に関する記者会見で、外国籍者の土地取得制限について明確な立場を表明した。同法案に基づき、自衛隊基地周辺や国境離島などの「規制区域」における外国人の土地取得は原則として許可されない方向で進められている。

小野田氏は、自民党の松川るい議員からの質疑に対し、中国の法令に基づく協力義務を理由に中国籍者の取得が事実上不可能となる理解で正しいかとの問いに、その場において「さようでございます」と明確に同意した経緯があることを認めた。しかし、後の記者会見ではこの発言を「特定の国の者を不許可にする趣旨ではない」と解釈し直した。

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法案の規制対象と許可プロセスの核心

成立を目指すこの法案は、ドローン攻撃などにより著しく機能が阻害される可能性がある自衛隊基地などの周囲約千メートル、および無人の国境離島を「規制区域」に指定する。規制区域では、土地の取得に国による事前許可制を導入し、外国人や外国実質支配法人の土地取得を原則として認めない仕組みとしている。

許可判断において政府が重点的に確認するのは、個人または法人が外国の法令などに基づいて外国政府などへの情報収集活動への協力義務を負う者であるかどうかだ。法人の場合、表面上は問題なくても、実際には安全保障上のリスクがある者が実質的に支配しているケースを想定し、実質的な支配関係についても詳細に確認を行う方針である。

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国会質疑での中国法制言及と釈明の衝突

10月27日の参院内閣委員会において、自民党の松川るい氏は法案を巡り小野田氏に質問を行った。松川氏は、諸外国では安全保障上重要な土地について外国人による所有規制がある一方でわが国には全く規制がないことへの国民の不満と懸念を指摘した。

質疑の中で松川氏は、中国の「国防動員法」および「国家情報法」に言及した。国防動員法は有事の際に国家主席が動員令を発する手順を規定しており、海外在住の中国人も対象となる。国家情報法は中国政府の情報工作活動への協力を国民に義務付けている条文である。

松川氏は、これらの法律によりいざとなれば動員があり情報提供が義務付けられている中国の場合、中国政府関係者のみならず中国籍の人も対象土地の取得が不可能になるという理解でよろしいかと問いただした。小野田氏はその場ではその理解で正しいとの見解を示していた。

記者会見での見解修正と外交的な配慮

10日に開催された記者会見では、記者団から規制区域の土地が中国籍の人に対して実質的に取得不可能であるかという再質問が投げかけられた。これに対し小野田氏は、当該規定が特定の国を念頭に置いたものではないと常々述べてきた点を強調し、釈明を行った。

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小野田氏は自身の答弁について、「議員から指摘があった特定の国に対するものではなく、外国の法令などに基づいて外国政府などへの協力義務を負う者については原則として不許可とするという、前に私が答弁した通りである」と説明した。これにより、特定の国を狙って排除しているのではなく、法令上のリスク管理に基づく普遍的な規制であることをアピールした。

この法案は、日本の安全保障体制を強化し、重要インフラや領土の防衛を目的としている。今後の国会での審議において、外国人の権利や外交関係への影響についてさらに議論が進められる見込みである。政府は、国家安全保障の観点から厳格な審査を行う一方で、国際社会からの誤解を避けるための丁寧な説明責任を果たす必要性に直面している。