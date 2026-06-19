小説『The Fortunate Fall』が描く植民地主義と「原罪」、異境における自己認識の探求

ラクラン・リードの小説『The Fortunate Fall』は、異星スキタイを舞台に、植民地主義を「原罪」として捉え、入植者と先住民「バスケットマン」との相互作用を通じて、自我と他者の関係性を深く問いかける。 language習得や生態系の描写を交え、社会の変容やクィア性、信仰を大きな歴史的文脈の中で再構築する作品。

この小説における認識異化は、まず家庭や家族のあり方から始まる。 なぜジェスは女性の服を着るのか、とジョンがイレンに尋ねると、イレンはこう答える。

「わたしが女性の服を着ている？ なんて発想だ。 これはジェスの服だ、若者よ──わたしがジェスであり、これを着ていることが証拠だ」ジョンとスダルマが町の外の砂漠を探検していると、峡谷に閉じ込められてしまう。 そこでジョンは、傷を負いながらも、知恵とナイフだけを頼りに肉食性の「スネークツリー（＝蛇の木）」と戦うことになる。

もしこの小説が、小さな町での文化衝突やその外側に風景のスリルといった前述の要素だけを扱っていたとしても、読者は最後のページを閉じるとき、十分に実りある、滋養にさえ満ちたような心地よい混乱を味わうだろう。 だが、リードが書いたのはそれ以上に野心的な作品だ。 実はスキタイの入植者たちは、ジョンの友人スダルマを狙って呼び寄せていた。 彼は異星生命体と関わり通訳する方法を知っていたからだ。

スキタイの生態系には、肉食のスネークツリーや、荘厳な「キャンドルホーク（＝ロウソクの鷹）」、さまざまに輝く「準昆虫」に加え、「バスケットマン」と呼ばれる種族が存在する。 バスケットマンは大型類人猿とカマキリを掛け合わせたような姿をしており、食料を運ぶために編む籠にちなんでその名が付けられた。 この種は入植者たちにとって脅威なのか？ それとも味方になりうるのか？

言語をもっているのか？ それを解き明かすのがスダルマの役目だ。 判断を誤れば、スキタイの人類は絶滅の危機にさらされる。 バスケットマンが殺人植物と手を組めば、人間の建物や農地をすべて破壊することもありうるからだ。

さらに危ういのは、地球がこの状況を監視しているという点だ。 地球では、人類はほぼ全能の人工知能種「アイイ」と結びついており、アイイは独自の倫理体系に従って行動する。 アイイはスキタイに使者を送り、入植者たちが生き残るに値するかどうかを判断しようとしている。 物語が進むにつれて読者は、バスケットマンが望むものや、自分たちとまったく異なる精神構造を理解する術を学んでいく。

スダルマがスキタイの言語を習得していく様子も描かれ、その言語の意味体系はオーストラリア先住民の言語を思わせる。 そして、文字らしきものをもたないように思えるバスケットマンが、生化学的なかたちで情報を保存している仕組みも明らかになっていく。 要するに、リードは単に社会の変化や家族のあり方、クィア性や信仰についての小説を書いたのではない。 彼女はそれらの主題を、入植者による植民体制という大きな歴史的文脈のなかに組み込んでいる。

エルナン・コルテスやバルトロメ・デ・ラス・カサス、アメリカ独立戦争、アンドリュー・ジャクソン、大西洋奴隷貿易、ワイタンギ条約を生んだ数世紀の歴史だ。 ハワイやフィジー、ヌナブト、わたしの住むニューイングランドもかつて経験したことだ。 そうした現実の土地におけるわたしたちの存在を、どのように異化しうるだろうか──つまり、異なるあり方の possibilities をいかに想像することができるだろうか？

『The Fortunate Fall』という作品を通してリードは、宇宙規模の正義（存在しない）と、人間関係のなかでの小さな正義（存在しうる）、そして原罪という概念について考えている。 ある見方をすれば、近代、そしてスキタイにおける原罪とは、植民そのもの──すなわち、新しい世界とされる場所を見つけ、そこに「好きなように生息地を拡げようとする」衝動だ。 西洋人であれ、人類であれ、イシュヌランであれ、わたしたちは本来そこにいるべきではない。 だがいま、わたしたちはそこにいる。

で格闘した問い、「理性もまた選択である」という概念と同じだ。 ミルトンもリードと同様、その叙事詩を「長く選び悩んだ末、遅れてようやく書き始めた」と記している。 ミルトンは離婚の権利を支持しつつ、一夫一妻制も支持していた。 人々が理性によって彼自身の道徳規範へ、彼と同じ唯一神への信仰へと辿り着くことを望んでいた。

一方、『What We Are Seeking』は異なる答えを提示する。 リードの視点では、現代社会の原罪とは植民地主義だけでなく（この罪を完全に取り消すことはできない）、誰が他者を愛し生殖できるかをコントロールしようとする試みにもある。 やがてジョンがアイイの技術にアクセスできるようになることも、原罪につながる要因のひとつだ──ジョンやイレンらは、その技術を使って自分たちの身体を変え、それまでとは異なる、完全だと感じられるものにすべきなのだろうか？

バスケットマンを理解できるようになったスキタイの人間たちは、自分たちと子どもたちにとって望ましい未来について考え、かつての地球の人類と同じように生きることになったときに（エデンを去ったアダムとイヴの境遇にも似ている）すべきことについて話し合わなければならない。 その考えが自明に思える人もいるだろうが、実際の法体制や慣習とはほど遠いのが現実だ。 よりよい生き方を探したり、苦悩の声を上げたりするとき、わたしたちはユートピアやディストピアの物語を読みたくなるかもしれない。

スキタイの誰もが、自分がどれほど奇妙に見えるのか、自分の考え方がどれほど異質に映るのかを他者の視点から考えなければならない。 わたしたち読者は、自分の人生や選択を登場人物の誰にも見い出さないかもしれないし、あるいは全員に見い出すのかもしれない





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