俳優の小芝風花が2027年1月にTBS系で放送される火曜ドラマ「焼肉の女 綾門寺赤奈」で主演を務めることが決定しました。福士蒼汰との共演や、焼肉をテーマにした恋愛コメディの概要を詳しくご紹介します。

俳優の 小芝風花 が、2027年1月に放送を開始する TBS 系列の火曜夜10時枠ドラマ『 焼肉の女 綾門寺赤奈 』において、念願の連続ドラマ初主演の座をつかむことが正式に決定した。この作品は、焼肉への深い愛情と独特な恋愛観を持つ主人公が、浮気による失恋を経て新たな出会いの中で自分自身の幸せを見つけ出していく過程を描く、新鮮なラブコメディ作品である。小芝が演じる主人公の 綾門寺赤奈 は、31歳の女性として描かれ、そのキャラクターの魅力と物語の展開に注目が集まっている。

小芝風花が演じる綾門寺赤奈の魅力と背景

小芝風花が務める綾門寺赤奈は、大の焼肉好きが高じて焼肉店で勤務している31歳の女性である。彼女は生まれ持って惚れっぽい性格を持っており、過去の恋愛で破れたり失敗したりするたびに、大好きな焼肉を食べて精神的な元気を取り戻すという独自の対処法を持っている。赤奈には男性を肉の部位に例えて表現するという独特な癖があり、これまでに恋愛において連続して敗北を喫してきた経緯がある。長年交際していた彼氏と同棲し、穏やかで平穏な日常を送っていた時期もあったが、物語の序盤で突然彼氏の浮気が発覚し、彼女の平和な生活は一瞬で崩れ去ることになる。

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浮気によって「幸せ迷子」となった赤奈は、自分自身では望んでもいないのに、周囲から辛口で鋭い恋愛指南を下す男性との運命的な出会いを果たす。この作品は、タン塩男や高級ロース男、ハラミ男など、それぞれに一癖も二癖もある多様な男性キャラクターたちとの交流を通じて、赤奈が自分なりの真の幸せとは何かを探求し、見つめていく姿を描き出す。恋愛や人間関係における葛藤と成長、そして焼肉という日常的なテーマを絡めた物語構成により、視聴者の共感を呼ぶ内容となっている。

福士蒼汰演じる白崎玲の役割と共演への意気込み

小芝風花演じる赤奈の前に突如として現れるのが、福士蒼汰が演じる白崎玲である。白崎という人物は、周囲に常に複数の女性が取り巻いている状況にある一方で、毒舌家として容赦のない言葉を発する。しかし、その激しい言葉の裏には、状況の本質を的確に突く鋭い洞察力と真摯な一面も秘められている。白崎は赤奈の独特かつ偏った恋愛観に対して鋭くツッコミを入れながら、失恋で傷ついた彼女の心を支え、一歩を踏み出す背中を押す重要な役割を担っている。二人はこの作品でドラマとしての初共演を果たすことになり、その化学反应に多くのファンが期待を寄せている。

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福士蒼汰にとって、この作品への出演は本格的なラブコメディジャンルへの挑戦となり、彼の新境地を開く機会となる。また、TBS系のドラマへの出演は、2019年に主演を務めた『4分間のマリーゴールド』以来、約7年ぶりのこととなる。福士は「ラブコメは見るのも演じるのも好きなジャンルなのでとても楽しみにしています」と本作への高い意欲を示し、白崎玲について「癖が強く、男目線でハッキリと赤奈に恋愛指南をします」とキャラクターの性格を説明した。さらに「イケメンたちが勢揃いし、笑えてキュンキュンする作品をお届けします」と呼びかけ、多くの視聴者を楽しませることを約束している。

小芝風花の役作りと撮影時のエピソード

小芝風花は、自身が演じる綾門寺赤奈について、「赤奈は、良いところだけでなくダメな部分もしっかり描かれた、親しみやすい女の子」とそのキャラクター性を深く評価している。彼女は、視聴者に愛されるような魅力的なキャラクターに仕上げられるよう、大切に演技に取り組む決意を明言した。撮影現場においては、物語のテーマである焼肉に関連して、実際に肉を大量に食べる機会が多くなる予定であるという。小芝は、撮影での食事シーンについて「欲張りすぎないよう気をつけようと思っています（笑）」とユーモアを交えつつ、役作りの一環として食事をどのように捉えるかについて触れている。このリアリティのある描写が、作品全体の親しみやすさと共感をさらに高めていると考えられる。

2027年1月スタートの放送スケジュールと期待

『焼肉の女 綾門寺赤奈』は、2027年1月からTBS系列の火曜夜10時というプライムタイム枠で放送を開始する予定である。毎週火曜日の後10：00に放送されるこのシリーズは、小芝風花の連続ドラマ初主演作となるだけでなく、福士蒼汰の約7年ぶりのTBSドラマ出演としても大きな話題となっている。恋愛における挫折や人間関係の悩みを抱える現代の視聴者にとって、赤奈と白崎のやり取りを通じて、自分らしい幸せや恋愛観を再考するきっかけを提供する作品となりそうだ。多くの視聴者が、笑いと涙、そしてキュンとする瞬間を味わえるこの物語に、注目が集まっている。