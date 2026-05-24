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小結若隆景が25場所ぶり2度目の優勝を果たし、大関候補に浮上

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小結若隆景が25場所ぶり2度目の優勝を果たし、大関候補に浮上
小結若隆景優勝大関候補
📆5/24/2026 10:24 AM
📰nikkansports
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小結若隆景が12勝3敗で、25場所ぶり2度目の優勝を果たした。本割で東前頭17枚目の藤凌駕を下し、3敗をキープ。3敗で並んでいた大関霧島も結びの一番で東前頭11枚目の宇良を下した。2人による優勝決定戦に臨み、若隆景が霧島を押し出しで破った。 場内インタビューでは、"あまり実感が湧いていないです"と引き締まった表情で口にした。"最後まで集中を切らさず、自分らしい相撲を取りきろうと思いました。悔いの残らないように、良い相撲を取ろうと思いました"。優勝の原動力を問われると、"一番は家族の存在ですね。今日の朝も、子どもたちに『優勝してね』と言われていた。優勝した姿を見せることができて良かったです"とかみしめた。 若隆景は新関脇だった22年春場所で初優勝。しかし、23年春場所で右膝の大けがを負い、3場所連続全休の末、幕下から出直しとなった。4年2カ月ぶりの優勝は、琴錦の7年2カ月に次ぐ長期ブランク優勝となった。 3月の春場所は痛めていた右肘を悪化させ、14日目から休場。春巡業も全休し、夏場所への準備を進めてきた。11日目を終えて8勝3敗だったが、そこから4連勝。決定戦の末に、優勝へたどり着いた。これで再び、大関候補に浮上した。

小結若隆景 （31＝荒汐）が12勝3敗で、25場所ぶり2度目の優勝を果たした。 本割で東前頭17枚目の藤凌駕（23＝藤島）を下し、3敗をキープ。3敗で並んでいた大関霧島（30＝音羽山）も結びの一番で東前頭11枚目の宇良（33＝木瀬）を下した。2人による 優勝決定戦 に臨み、若隆景が霧島を押し出しで破った。

場内インタビューでは、"あまり実感が湧いていないです"と引き締まった表情で口にした。

"最後まで集中を切らさず、自分らしい相撲を取りきろうと思いました。 悔いの残らないように、良い相撲を取ろうと思いました"。 優勝の原動力を問われると、"一番は家族の存在ですね。 今日の朝も、子どもたちに『優勝してね』と言われていた。

優勝した姿を見せることができて良かったです"とかみしめた。 若隆景は新関脇だった22年春場所で初優勝。 しかし、23年春場所で右膝の大けがを負い、3場所連続全休の末、幕下から出直しとなった。4年2カ月ぶりの優勝は、琴錦の7年2カ月に次ぐ長期ブランク優勝となった。 3月の春場所は痛めていた右肘を悪化させ、14日目から休場。 春巡業も全休し、夏場所への準備を進めてきた。11日目を終えて8勝3敗だったが、そこから4連勝。 決定戦の末に、優勝へたどり着いた。 これで再び、大関候補に浮上した

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小結若隆景 優勝 大関候補 右膝のケガ 春場所 春巡業 優勝決定戦 優勝した姿を見せることができて良かったです

 

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