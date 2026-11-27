タレントの小籔千豊が２５日、ＹｏｕＴｕｂｅの個人チャンネルで、飛行機内で倒れてしまったことを報告した。 小籔は１９日に、島根に行くために空港へ。飛行機に乗る前に食事を取り、そのまま飛行機に乗ると、だんだん具合が悪くなってきたという。このまま...

小籔は１９日に、島根に行くために空港へ。 飛行機に乗る前に食事を取り、そのまま飛行機に乗ると、だんだん具合が悪くなってきたという。 このままでは嘔吐してしまうと思い、トイレに立ったところ、直前で女性がトイレに入ってしまい「やば、先に行かれた…と思って、そこから記憶がない」と倒れてしまったという。

気付くと寝かされ、乗客の中にいた医師が様子を見てくれていたという。 無事に島根に到着し、見てくれた医師が一緒にタクシーに乗せてくれ、小籔は予定していた出雲大社へ。

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「うっすらしんどい」状態が続き、ご祈祷などを済ませたものの、今度は「目がチカチカ」し始めたといい「途中で気付いたが、その辺から二重に見えてるねん」「度の合ってないメガネを書けている感じ」と目にも不調が出始めたという。 帰りの空港で飛行機を待っている間、ＡＩに症状を伝えると「脳梗塞の可能性があります、早く救急車を呼んで」と言われ、「いやいや、大阪に帰る」とＡＩと押し問答。 結果、行きと同じ航空会社の飛行機に乗ると、ＣＡから「何かあったらいってください」と言われ「行きしなのことが共有されていた。 ありがたい」と感謝した。