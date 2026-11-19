ニトリの小祝さくらが極寒の中で6アンダー65をマークし、荒木優奈と吉本ここねと並ぶ首位スタートを切った。前年女王桑木は出遅れ、小祝は7季連続優勝へ迫る。

ニトリの選手である 小祝さくら は、極寒の条件下でも6アンダーの65をマークし、 荒木優奈 および 吉本ここね と並ぶ 首位タイ での発進を決めた。この結果により、小祝は今季残り2試合でプロツアー通算12勝目を狙い、ツアー歴代5位となる7季連続優勝へ大きな一歩を踏み出した。標高480メートル、最低気温11度の冷たい風が吹き荒れる中、彼女は寒さを凌ぎつつも安定したプレーでトップグループに加わった。

12枚のカイロで寒さを凌ぎ65

小祝はスタート前の寒さについて、北海道出身とはいえ苦手意識があると明かし、対策としてカイロを全身に12枚貼る徹底ぶりを見せた。具体的には体7枚、ポケット3枚、靴各1枚を装備し、極寒のコースに臨んだ。出だしの10番ホールで7メートル、11番ホールで5メートルのバーディーを連取し、2連続バーディーで好調な滑り出しを実現した。

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左手首手術からの復活とパター調子

小祝は昨年9月に左手首の手術を受け、今季開幕戦で復帰を果たしている。3週間前の樋口久子・三菱電機レディスでは1打差の2位と調子を上げており、今大会でもパターの調子が抜群だった。25パットというその日最少の記録を叩き出し、後半4番のバンカーからのアプローチなどで8バーディーを量産し、スコアを維持した。

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前年女王桑木は64位で出遅れ

前週優勝を果たし、初の年間女王に輝いた大和ハウス工業の桑木志帆は、2オーバーのスコアに留まり64位と出遅れた。小祝が7季連続優勝へ向けて邁進する中で、桑木は順位を挽回する必要性に迫られている。小祝は今季の目標について、7季連続への意識は薄いが、優勝を常に狙って戦う姿勢を示した。

13勝目へ残り2試合の攻防

小祝にとって今大会は、1年4か月ぶりとなるツアー13勝目がかかった重要な舞台となった。残り2試合で歴代5位となる7季連続優勝を果たすには、首位タイの地位を守り続けるかが鍵となる。極寒と強風という過酷な条件の中でも、豊富な経験と万全の防寒対策、そして精密なパッティングで好成績を収め、プロ3年目からの連続優勝記録を塗り替える可能性を秘めている。