小田急電鉄とあつぎエリアマネジメントは、2026年11月29日から2027年1月31日まで本厚木駅周辺から郊外までを対象にした無料の謎解きラリーを開催する。参加者は商業、歴史、自然など17カ所のスポットから自由に選んで巡り、謎を解くことで厚木の多面的な魅力を体感できる。正解した先着600名にはマスコットキャラクターグッズが進呈される。

～街から自然豊かな郊外まで、行き先を選んで厚木を巡る～ 小田急電鉄 株式会社（本社：東京都新宿区 社長：鈴木 滋）は、 あつぎエリアマネジメント （本部：神奈川県 厚木市 代表理事：向島 史朗）と、２０２６年１１月２９日（日）から２０２７年１月３１日（日）まで、「あつぎの魅力を知る 謎解きラリー 」を開催します。

これは、本厚木駅周辺から自然豊かな郊外まで、市内のスポットを巡り、ご家族で一日楽しんでいただける無料の謎解きイベントです。 本企画は、両者が地域イベントや清掃活動を通じて連携を重ねる中、地元に愛着を持ち、街をよく知る本厚木駅係員が、「厚木の魅力を、もっと多くの方に知っていただきたい」と声をあげ、発案したことをきっかけに実現するものです。 地域の皆さまとともに、厚木での新たなお出かけの楽しみ方を提案します。 参加者は、複数のスポットで構成する「商業・ショッピング」「歴史・文化」「自然・公園１.

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」「自然・公園２. 」の４グループからそれぞれ１カ所、計４スポットを自由に選んで巡ります。 各スポットでは、その場所にちなんだ謎が出題され、周辺を散策しながら手掛かりを探して解答します。 決められたコースを巡るのではなく、興味に応じて行き先を選べるため、参加者それぞれに異なる厚木の楽しみ方を発見いただけます。

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謎解きスポットには、千年以上の歴史を持つ厚木神社、D５１形蒸気機関車が展示される若宮公園のほか、七沢温泉や神奈川工科大学厚木市子ども科学館など全１７カ所を設定します。 自然豊かな公園での遊びや歴史・文化に触れる学びから、温泉、お買い物、お食事まで、厚木の多面的な魅力に触れていただけます。 ４カ所の謎を解いた後は、本厚木駅で最後の謎解きに挑戦します。 正解した先着６００名には達成賞として、当社の子育て応援マスコットキャラクター「もころん」をあしらったエコバッグや、特急ロマンスカーなどの車両を描いたレジャーシートなどを進呈します。