メインイベントで行われたノアJr.グランプリ2の優勝決定戦で、小田嶋大樹がYO－HEYをダルマ式デッドエンドで破り初優勝を果たした。現GHCジュニアヘビー級王者カイ・フジムラへの挑戦を表明し、ノアの新しい主役となることを宣言した。

メインイベントで「ノアJr．グランプリ2」優勝決定戦が行われ、 小田嶋大樹 （25）が24分9秒、ダルマ式デッドエンドで YO－HEY （38）から3カウントを奪い、初優勝を果たした。 デビュー2年2カ月の新星が初のシングル栄冠を手にし、会場に駆けつけた師匠の本田多聞氏の前で大きく羽ばたいた。

終盤は意地と意地がぶつかり合った。 YO－HEYの顔面へのドロップキックから、今大会を勝ち上がってきた新技「ハートブレイカー」を狙われた場面をアルゼンチン・バックブリーカーで切り返し、そのままデッドエンド（2段階式投げっぱなしジャーマン）で反撃。 続くデッドエンドはカウント2で返されたが、ロープを握って必死に抵抗する相手の腕をクラッチして引き剥がし、最後は新型のダルマ式デッドエンドを豪快にたたき込んで3カウントを奪った。 優勝トロフィーを掲げ、リング上でマイクを握った小田嶋は「ノアJr．グランプリ優勝した自分が、ノアの新しい主役です！

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」と絶叫。 現GHCジュニアヘビー級王者のカイ・フジムラを呼び出すと、バルコニーに現れた王者へ「僕がまだ新弟子の時、大和田さんに内緒で一緒に練習して、いつかてっぺん目指して一緒に試合しようって言ってたじゃないですか。 ようやくかないますよ！ 」と呼びかけた。