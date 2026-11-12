小瀧望、ＷＥＳＴ解散後初舞台「ロックンロール」稽古で意気込み

元ＷＥＳＴの小瀧望が主演舞台「ロックンロール」の公開稽古に登場。解散後初の公の場であり、床掃除への愛着も明かす今後の姿勢を示した。

元 ＷＥＳＴ の 小瀧望 が、グループ解散後の初となる公の場で主演舞台「 ロックンロール 」の公開通し稽古を行い、記者の質問に答えた。この舞台は12日に都内で開催され、小瀧は共演者の 村川絵梨 、 吉原光夫 、 那須佐代子 と共に取材会に出席した。小瀧が報道陣の前に姿を見せたのは、9月30日の ＷＥＳＴ 解散後初めてとなった出来事である。

公開稽古の手応えと解散後の心境

小瀧は、6日から8日にかけて行われた兵庫公演を終えた直後であり、その反響について率直な意見を述べた。彼は、観客から思った以上に笑っていただけたこと、楽しかったと思っていただけたことが多かったと手応えを明かした。しかし、現状に満足することなく、気を引き締めて、最後までやれることはないかを探りながら走り抜けたいという、さらなる高みを目指す姿勢を示した。

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この公開稽古は、13日から12月6日まで東京建物ぴあシアターで上演される予定である。小瀧にとって、単なる舞台の披露の場ではなく、解散という大きな節目を経て、俳優として新たな一歩を踏み出す重要な機会となっている。彼は、観客の反応を励みとしつつも、完璧を追求する熱意を忘れていない。

小瀧望が愛するもの：床掃除への深い執着

取材会では、ヤンがロックンロールを愛してやまないことにちなみ、小瀧自身が愛してやまないものを問われた。これに対し、小瀧は「とにかく床掃除が大好きで、フローリング用のフロアワイパーが家から切れると、あたふたしちゃうというか、ハアハアしちゃうぐらい」と、激白した。彼は、ホントに毎日しないと気が済まないぐらいに床掃除を愛しているという。

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その情熱は、商品の購入量にも表れている。小瀧は、めっちゃ買っていると語り、すごい量を買っていることを明かした。家には常に4セットぐらいはないと気が済まないという。今日も新しいフロアワイパーを買ったという発言から、彼の愛は止まることがないことが伺える。これは単なる趣味ではなく、生活に密着した強いこだわりとして存在している。

共演者との連携と今後の舞台への期待

共演者の村川絵梨、吉原光夫、那須佐代子と共に取材会に臨んだ小瀧は、仲間たちとの連携にも期待を寄せている。公開通し稽古という貴重な機会を通じて、観客の反応を受け止め、より良いパフォーマンスを提供することを目指す。彼らの化学反応が、今後の舞台の質を高める鍵となるだろう。

小瀧は、これからも気を引き締め、細部まで行き届いた演技と存在感で観客を魅了したいと考えている。解散後初の主演舞台というプレッシャーもあるが、それをバネにして、より深い演技で応えていく覚悟が感じられる。彼のパフォーマンスが、多くのファンや観客に感動と勇気を与えることを期待している。

東京建物ぴあシアターでの上演は、13日から始まり、12月6日まで継続する。小瀧望の成長と、彼を取り巻く周囲の反応から、俳優としての新たな可能性が広がる舞台となるだろう。彼の情熱と努力が、観客の心に残る作品へとつながっていくことを願っている。