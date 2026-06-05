小泉防衛相「沖縄の皆さんに思いを知っていただきたい」

小泉進次郎防衛相は参院予算委員会で、沖縄県名護市辺野古沖の船の転覆事故で死亡した同志社国際高2年生の武石知華さん（17）の父親らの「note」への投稿について「沖縄の皆さんに思いを知っていただきたい」と述べた。

小泉進次郎 防衛相 は5日の参院予算委員会で、沖縄県名護市辺野古沖の 船の転覆事故 で死亡した同志社国際高（京都府）2年、 武石知華 （ともか）さん（17）の父親らの「 note （ノート）」への投稿について「沖縄の皆さんに思いを知っていただきたい」と述べた。

国民民主党の伊藤孝恵氏への答弁。 小泉氏は「noteを涙なしには読めなかった」とした上で、知華さんの姉が「沖縄のテレビや新聞では、ほとんどこの事故の報道はないと聞いています」とつづったことに触れ、「きょうは（予算委が）テレビ中継だから、沖縄の皆さんに対して、そして全国の皆さんにも、このnoteで多くの方に知華さんを、そしてご家族の思いを知っていただきたいと思う」と述べた。 伊藤氏は質疑の冒頭、この日の予算委に知華さんの父親の参考人招致を求めたが、全会一致にならなかったと明かした。

「どの党が（反対した）ということを申し上げるつもりはない」とした上で、「共産党の大門実紀史オブザーバー理事から、実現するといいですねと背中を押していただいた」と述べ、共産ではないと示唆した。 「人は必ず忘れる。 それは責められるものではない。 ただ、人は忘れてもご遺族は忘れない。

そういう意味で風化を決して許さずに、そして私たちはなぜ事故が起こったのか、口を閉ざす者、逃げ出す者、そういう者を決して許さずに、二度とこのような人災を起こさないための制度改正をもって、知華さんへの弔いとしなければならない」と述べて、政府の対応を強く求めた





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小泉進次郎 防衛相 沖縄 船の転覆事故 武石知華 Note

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