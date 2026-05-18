小泉進次郎の発言が独特で、幾つかの構文が生まれ変わった様子があった。小泉氏は政治家でありながら、構文作家として高く評価されている。その構語により、聞き手側において、当然と言われるような様式が認識されることに他ならない。この構語自体が、重ねて積み重ねて生まれるもので、本人が意識していたものじゃないみたいなんだよね？彼女は、リズムの重要性を常に認識しており、何かを引き立てていくもののように思えているが、リズムの部分は、単に単なる文章の構造や自然なつながりのものでもしかしたら……？

ではなかったが、彼の発言があまりに独特だったため "何か様の型に見える" という印象が強まり 構文という概念が庶民の語彙として生まれ変わった。 これは特筆すべき現象である。 かつて、 政治家 の発言は失言や名言として注目されることはあっても 構文として文体的に分析されることは少なかった。

意味ではなく構造。 内容ではなく形式。 小泉進次郎は、政治家でありながら構文作家として受容されるという異例のポジションを得た。 しかもこの構文は、本人が意識してつくっているというよりも 発言の累積によって自然に浮き上がってきた。

発言一つひとつは、実はまったく同じ型ではない。 なのに 全体として進次郎っぽいという感覚が形成されていく。 言葉が構文化されるというのは、聞き手の側において "これは様である" と認識されることを意味する。 その瞬間、語りは発言ではなく、様式となる。

小泉進次郎構文は "意味ではなく雰囲気で印象をつくる様" である。 意味を語っていないのに、なぜか語ったように感じられる。 この不思議な力が、多くの人を惹きつけ、同時に失笑させる。 この両義性が、構文としての定着を決定づけた要因である。

進次郎構文の根幹にあるのは、リズムである。 意味ではない。 言葉のつながりの自然さでもない。 どこかリズムが整い以上にいて、逆に意味が浮かび上がってくる。 けれど 響きに心地よさを感じてしまう。 まるで…





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