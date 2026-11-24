俳優の小泉孝太郎（48）が、24日放送のテレビ朝日系「プラチナファミリー3時間SP」（後7・00）に出演し、家族に

父・純一郎氏は01～06年に首相を務めたが、その前にも農相、外相、厚生相（現・厚労相）、郵政相（現・総務相）と大臣を歴任した。 弟の進次郎氏は現在、防衛相。 以前は農相で、コメ価格高騰の中、備蓄米を放出し、価格下落に尽力した。

DAIGOに対して「凄く気持ちは分かります。 苦しい時、物凄く分かります」と同情。

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「常にその日の刻一刻と変化する日常のニュース、やっぱり背負っていますもんね」と続けた。 小泉は「（進次郎氏が）前職の農林水産大臣をやっていたころのことは、もう楽なんですよ。 過去だから」と説明。 しかし、当時は大変な思いをしたという。

「農林水産大臣だったころは僕、“お米がおいしい”が言いづらかった。 もう…つらかった。 凄いつらかった」と、何度も繰り返した。

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「芸能界、いろんな試食のコーナーとかあるじゃないですか？ “これはナントカ錦です”とか。 内心はね、“凄いこのササニシキ、白米おいしいとか思っているのに、今は言えない”って。 お米の問題があったじゃないですか？

価格のこととか。 それを僕が簡単に、特定の品種のことを言ったり…（できなかった）。 メディアを通して、僕が一つの銘柄を言うことで、憶測する方もいるじゃないですか？ “白米、うまい”、“おいしい、白米”っていうのも、とらえ方によっては違うじゃないですか？ 」