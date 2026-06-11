小泉光咲と四坂亮翔がW主演で挑む！青春BLドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』が8月10日放送開始

読売テレビの新ドラマにて、EBiDANの小泉光咲と俳優の四坂亮翔が初主演。ぼっち男子が書いたBL小説をモデルの陽キャ男子に読まれてしまい、そこから始まる激重で甘い青春ラブコメディーの全貌を詳報する。

読売テレビ が贈る新たな話題作として、8月10日から放送がスタートするドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』の主演キャストが発表され、大きな注目を集めている。

本作でW主演を務めるのは、EBiDANのグループ『原因は自分にある。 』で活動し、その端正なルックスと表現力で支持を集める小泉光咲と、俳優として着実にキャリアを積み上げている四坂亮翔である。 特筆すべきは、両者にとって今回の役どころが連続ドラマでの初主演となる点だ。 若手実力派の二人が、どのような化学反応を起こし、物語に命を吹き込むのか、ドラマファンのみならず彼らの支持層からも熱い視線が注がれている。

昨今の日本のエンターテインメント業界において、BL（ボーイズラブ）というジャンルは単なるサブカルチャーの枠を超え、多様な愛のあり方を提示する重要な物語形式として定着した。 本作もその流れを汲みつつ、青春特有の切なさと、もどかしくも甘い恋愛模様を丁寧に描き出す作品になると期待されている。 物語の舞台となるのは、誰もが経験したことがあるであろう学校という閉鎖的な空間である。 主人公の鈴木創（小泉光咲）は、クラスの中で目立たず、静かに日々を過ごすいわゆる「ぼっち男子」だ。

彼は、周囲から羨望の眼差しを向けられるクラスの人気者であり、陽キャ集団の中心にいる芹沢遥人（四坂亮翔）に密かな関心を抱いていた。 鈴木の関心は、単なる憧れに留まらず、芹沢をモデルにしたBL小説を密かに執筆するという形となって現れる。 それは彼にとって、現実では決して手が届かない存在への、唯一の精神的なアプローチであり、孤独な日常における救いでもあった。 しかし、運命のいたずらか、その誰にも見せるはずのなかった秘密の小説が、モデル本人である芹沢に読まれてしまうという、最悪にして最高の展開を迎える。

通常であれば、このような状況は激しい拒絶や軽蔑、あるいは嘲笑に繋がるはずだが、芹沢が見せた反応は、鈴木の予想を遥かに超えるものだった。 芹沢は鈴木に対し、これまでの誰にも見せたことのない、不自然なほどに距離を詰める態度を取り始めるのである。 ここから物語は、単なる勘違いや偶然の出会いを超え、二人の間にだけ流れる特別な時間へと移行していく。 周囲の友人たちに見せている「完璧な陽キャ」としての顔ではなく、鈴木の前でだけ見せる、少し不安定で、ストレートで、そしてあまりにも甘い「様子のおかしい」芹沢の姿。

それは、彼が抱えていた潜在的な孤独や、誰かに深く求められたいという欲求が、鈴木の書いた小説という鏡を通じて呼び覚まされた結果と言えるだろう。 芹沢から向けられる、激しくも深い「激重愛」に翻弄されながら、鈴木もまた、彼という人間を深く知ることで、自分自身の殻を破っていくことになる。 この「陽」と「陰」の対比、そして公私での態度のギャップこそが、本作の最大の魅力であり、視聴者を惹きつけるポイントとなるだろう。 青春という多感な時期に、自分を肯定してくれる存在に出会うことの尊さと、恋愛による自己成長が、コメディータッチでありながら切なく描かれる。

本作を支える制作陣も非常に豪華である。 原作は、『みなと商事コインランドリー』などのヒット作で知られ、キャラクターの心理描写に定評のある椿ゆず氏。 さらに、脚本や演出を手掛けるクリエーターチームは、『修学旅行で仲良くないグループに入りました』や『25時、赤坂で』といった、現代的な感性と繊細な人間関係を巧みに表現する話題作を数多く世に送り出してきた精鋭たちである。 彼らの演出は、ステレオタイプなBLの枠に捉われず、登場人物たちが抱えるリアルな葛藤や、言葉にできないもどかしさを視覚的かつ情緒的に表現することに長けている。

そのため、本作においても、鈴木と芹沢の距離感が少しずつ縮まっていく過程が、丁寧な間（ま）と演出によって描き出されることが期待される。 映像美と音楽、そして俳優陣の演技が三位一体となり、視聴者を物語の世界へと深く没入させることだろう。 出演者のコメントからも、本作への並々ならぬ意気込みが感じられる。 小泉光咲は、原作を読み込んだ上で、キャラクター一人ひとりの魅力に深く感銘を受けたと語っている。

特に、自身が演じる鈴木創という人物について、その鈍感さと初々しさ、そして何より「かわいらしさ」を大切に表現したいという意欲を見せており、役作りに対する真摯な姿勢が伺える。 一方の四坂亮翔は、演じる芹沢遥人が自分自身の本来の性格とは正反対のキャラクターであることに驚きつつも、それを新しい挑戦として前向きに捉えている。 明るく、わがままで、誰からも好かれる陽キャという役どころを通じて、自分の中に眠っていた新しい一面を引き出したいというワクワク感が伝わってくる。

正反対の性格を持つ二人が、演技を通じてどのように共鳴し、作品の中で一つの関係性を構築していくのか。 そのプロセスこそが、演者にとっても、そして観る者にとっても大きな喜びとなるはずだ。 放送が始まる8月という季節は、夏の盛りであり、情熱的で衝動的な恋愛にふさわしい時期である。 学校という日常の中で、秘密を共有した二人が、誰にも知られずに育んでいく感情の昂ぶりは、夏の暑さと相まってより鮮烈に視聴者の心に刻まれるだろう。

また、本作は単なる恋愛ドラマではなく、現代社会における「陽キャ」と「陰キャ」というレッテル貼りの虚しさと、それを超えた人間同士の純粋な結びつきというテーマを内包している。 外見や社会的地位、クラスでの立ち位置に関わらず、魂レベルで共鳴し合える相手が見つかることの奇跡。 そんな普遍的なメッセージが、このラブコメディーという形式を通して、多くの人々に届けられることになる。 若手俳優二人のフレッシュなエネルギーと、熟練のクリエーター陣の手腕が融合した本作が、今夏のエンターテインメントシーンにどのような新しい風を吹き込むのか。 放送開始の日まで、期待は高まるばかりである





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