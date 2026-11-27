活動休止を宣言していた歌手・俳優の小泉今日子が2027年のデビュー45周年を機に活動再開。代々木フェス主催など本格的に復帰し、音楽・映画界の接着剤的な存在へ再出発する.

歌手兼俳優の 小泉今日子 が、年内の全活動を終了させていた活動休止期間を明かしました。60歳を迎える彼女が、来年の2027年に デビュー45周年 を迎えることを機に、本格的な活動再開を決意したことを明らかにしました。

当初から年内いっぱいを経過を休養期間と位置づけていた彼女のスケジュールは、2027年3月20日と21日に東京の国立代々木競技場第一体育館で開催される大規模フェスティバルで幕を開けます。この決定は、長年のファンや業界関係者にとって待望のニュースとなりました。

Also read 河井ゆずる「45のおじさん」自覚も…チラ見えする“イケメン”度に仲良し芸人は苦言「リア充が出てる」｜Infoseekニュース

2027年3月フェス開催で本格始動

小泉今日子はこのフェスティバルにおいて、単なる出演者としてではなく、プロデューサーとして作品を立ち上げる意向を示しています。会場となる代々木競技場第一体育館は、日本のポップカルチャーを象徴する舞台であり、彼女がどのようなコンテンツで観客を迎えるかが注目されます。発表は先ごろ行われ、関係者によると彼女はカルチャー全般の接着剤のような存在を目指したいと考えているとのことです。

フェスティバルの開催決定と前後して、彼女は他のイベントへの出演も決定しています。ファッショングループBEAMS主催のフェスティバルや、ラジオ局TBSラジオの特別イベントへの出演が固まり、単発の復帰ではなく、複数の媒体を通じて継続的に活動する準備が進められています。これにより、彼女は音楽フェスからラジオ番組まで、多角的なメディア展開を図ります。

Advertisement

業界の関係者や報道陣の間では、彼女が表舞台に出ない時期であっても、SNSアカウントXでの発信を継続し、常に存在感を示し続けてきたことが評価されています。この一貫した姿勢が、今回の大規模な復帰プロジェクトを可能にした基盤となっていると指摘されています。ファンからは、彼女の復帰を待っていたという声が多数寄せられています。

政治家出馬説は徹底否定

小泉今日子が国会議員の比例定数削減や改憲に反対意見を表明しているため、一部では政治家への出馬を示唆する報道がなされることもありますが、本人側はそれを完全否定しています。政治的な関心自体は持っているものの、政治家になること自体には全く関心がなく、メディアによる憶測を一蹴する立場です。彼女はメディアが書きたがるような情報には一切乗りません。

小泉今日子が理想とするのは、俳優の吉永小百合のような立ち位置です。反戦の思いを尾ひれがつかない形で、率直かつ堂々と伝える存在でありたいと願っています。吉永小百合のような純粋な芸術家としての姿勢を尊び、政治的な雑音や憶測を嫌います。周囲の雑音が彼女の理想とする立ち位置を許さない状況にあると、関係者は明かしています。

スキャンダラスな存在としての再出発

若年時代から「キョンキョン」という愛称で親しまれ、存在そのものが良い意味でスキャンダラスだったという経緯があります。このキャラクター性が、現在のカリスマ的な地位を築く背景にあると見られています。60歳という年齢とデビュー45周年という節目を過ぎても、彼女は依然として社会に大きな影響を与える存在であり続けています。

Advertisement

2027年3月のフェスティバル開催を皮切りに、彼女の活動は加速度的に拡大する見込みです。プロデューサーとしての役割を重視することで、単なるパフォーマンス提供ではなく、文化全体を牽引する役割を担う姿勢が強調されています。この新たなフェーズにおいて、彼女は音楽、映画、そしてラジオという異種交叉する分野を結びつけ、日本国内のカルチャーシーンに新たな風を吹き込むことを目指します。

来年のデビュー45周年は、小泉今日子にとって単なる節目ではなく、次の45年間を見据えた新たな出発点となります。活動再開と同時に、彼女はより広い視点でカルチャーの接着剤としての機能を果たすことを公言しており、業界内外からの期待が高まっています。彼女の次のアクションが、どのような形で社会に波及していくかが今後の焦点となります。