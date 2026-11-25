今年2月の衆院選で中道改革連合から岩手3区に出馬したものの敗れ、比例復活もかなわず落選を喫した元衆議院議員、小沢一郎氏（84）が、ここにきて注目の的となってい…

文春がスクープ 今年2月の衆院選で中道改革連合から岩手3区に出馬したものの敗れ、比例復活もかなわず落選を喫した元衆議院議員、小沢一郎氏（84）が、ここにきて注目の的となっている。

「週刊文春」の電子版が11月25日、小沢氏と元女優の私設秘書との「手つなぎデート」を報じたのだ。 文春の公式X（旧Twitter）が24日に「野党大物政治家 老いらくの恋」と予告して以降、ネット上でさまざまな憶測を呼んでいた一方、テレビ東京の報道局員でジャーナリストの篠原裕明氏は自身のXで「『議員』とは言っていない →元職の可能性あり？ 」などと推察を展開していた。 中でも本命視されていたのが、「剛腕」「壊し屋」といった異名を持つ小沢氏。

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配信前からネット上で繰り広げられた「特定合戦」が的中した格好となった。 初当選： 慶應義塾大学経済学部卒業、日本大学大学院法学研究科中退。1969年12月の衆院選で初当選（当選19回）。 自民党時代： 自治大臣・国家公安委員長、内閣官房副長官、党幹事長などの要職を歴任。 政界再編・政権交代： 1993年に自民党を離党。

新生党代表幹事、新進党党首、自由党党首を経て、2003年に民主党へ合流。 民主党代表や幹事長を務め、2009年の政権交代を主導した。 近年の活動： 国民の生活が第一、生活の党、自由党などの代表を歴任。19回連続当選を重ねたが、2026年2月の衆院選（岩手3区）で落選。 同年10月6日に中道改革連合へ離党届を提出して離党し、無所属となった。

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SNS「いつまでも元気」「老いらくの介護」 11月25日、「【スクープ撮】小沢一郎84歳『老いらくの恋』40代の元女優と手つなぎデート《『妻の離縁状』から14年》」と記事配信を知らせた文春公式Xの投稿には、さまざまな反応が寄せられた。 ・「ヘルパーの介助にしか見えない」 ・「老いらくの介護」 ・「小沢一郎さん、いつまでも元気」 ・「不倫報道かと思えば何か問題あるの？

」 ・「小沢一郎は2012年に離婚してるから不倫ではない」 ・「単なる歩行介助の可能性高いよ……」 ・「余生ゆっくり過ごしてくれ」 お相手「40代の元舞台女優」…私設秘書として身の回りを支える存在か お相手のことも含め言いたい放題のようにも見えるが、気になるこの女性とはどんな人物なのか。 文春の記事によると、女性は関西出身の元舞台女優で小沢氏が主宰する「小沢一郎政治塾」の卒塾生。

「Aさん」と実名は伏せられており、掲載写真にもモザイクがかけられている。 かつて有名俳優と結婚していたものの、すでに離婚しており、現在は小沢氏の私設秘書として身の回りを支えているのだという。 同誌は、2人が東京都世田谷区の老舗すし屋や焼き鳥屋で食事を楽しみ、帰宅の道中で腕を組んだり指を絡ませたりする姿を伝えている。 14年前に文春が報じた「妻からの『離縁状』全文」 小沢氏の婚姻関係を巡っては、2012年6月に同じく週刊文春が「妻からの『離縁状』全文公開」と題したスクープを報じ、永田町に大きな衝撃を与えた経緯がある。