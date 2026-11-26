小池栄子氏は、2006年から2024年3月まで20年にわたり村上龍氏のインタビュアーを務め、その別れに父のような存在だったと悼んだ。収録時の厳しさと徹底したリサーチへの敬意を語った。

小池と村上さんは、2006年から今年の3月まで20年にわたり、インタビュアー、サブインタビュアーを務めてきた。 この日は村上さんの追悼特別企画で、小池はVTRで出演。 訃報は撮影現場で知ったとし、「良い時も悪い時も、お互いの気分が乗っている時も乗っていない時も、2週間に1回、必ず会うじゃないですか。

私の中では、途中15年くらいからは本当に父親みたいな存在だったから、その時間が作ってきた私の中の龍さんっていうのが、あまりにも大きくて…」と声を詰まらせた。 だが、スタジオでの収録を振り返ると「急にディレクターさんにキレてるなあとか。 カンペ出すと怒られてねえ」と、ディレクターがゲストに聞いてほしいことをカンペで出すと、「ゲストがここにいるのに、“いいよ！ ”“いいって言ってる”“聞かないよ”ってやり取りしている時の固まったゲストの顔。

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それを見ながら、心臓がバクバクしている私…」と語った。 小池は「徹底的にリサーチされているからでしょうね。 ゲストの取材をご自分でやられて、違うと思ったことは違うと言って、収録が止まることもあった。 最後の方は本当に、戦場みたいな現場だった」と泣き笑いの表情で語っていた。