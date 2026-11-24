日本テレビ特別解説委員の小栗泉氏（62）が23日、日本テレビ系『news zero』（月～木曜 後11：00／金曜 後11：59）に2ヶ月ぶりに出演。9月に手術をしていたことと、同局を今月いっぱいで…

2026年11月24日 12時40分 掲載日本テレビ特別解説委員の小栗泉氏（62）が23日、日本テレビ系『news zero』（月～木曜 後11：00／金曜 後11：59）に2ヶ月ぶりに出演。9月に手術をしていたことと、同局を今月いっぱいで退社すると報告した。

番組中盤、司会の藤井貴彦アナウンサーが「ここからは日本テレビ特別解説委員の小栗さんとお伝えしていきますが…小栗さんの『news zero』出演は2ヶ月ぶりとなりますね」と振ると、「そうなんですよね。 本当恥ずかしいことなんですけれど、9月の末に散歩をしていて転びまして、右の大腿骨の転子部といわれるところと、右の手首を骨折して手術したんです。 リハビリ病院にも行って、ようやく先々週退院しました。 ごめんなさい」と伝えた。

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さらに藤井アナが「一方でけがとは関係なく、大きな決断をしたということですね」と振ると、小栗氏は「今月いっぱいで退職をしまして、日本テレビを離れるということを決めました」と報告。

「今、62歳ということで、年齢的にも体力的にも後輩に託す時期に来ているのかなというのがありました」とその理由を説明した。 続けて「それから正直なことを言いますと、これまで少しでもニュースを分かりやすくお伝えしたいとやってきたのですが、この1、2年、本当にちゃんとニュースを届けられているんだろうかとものすごく悩みました。 その悩み、伝えられているのかな、という怖さにも背中を押された形です」と解説した。 藤井アナは、「小栗さん、先ほどおっしゃっていましたけどニュースを伝えるうえでの悩み、怖さ、どういうものだったんですか？

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」と質問。 小栗氏は「やっぱりSNSが盛んになってきて、ネットにあふれる歯切れのいい論調のほうがみんなに望まれているんだろうかですとか、ニュースの裏側を取材してお伝えすればするほど意見の対立を生んでしまっているんじゃないかなと怖くなることもすごく多かったんです」と本心を吐露。

「怖いという言葉はどんな時にそれを感じたんですか？ 」と聞かれると、「例えば、中国とかロシアに関するニュースでその思惑を専門家に取材したりして伝えると、それが曲解されてネット上で陰謀論が広まってしまったこともありました」「あと一昨年の東京都知事選挙に石丸伸二さんが立候補して、地上波は何をやっているのかなどとテレビ批判を展開したり、兵庫県知事選挙で当時のNHK党の立花党首が当選を目指さないいわゆる2馬力選挙を行ったりと選挙報道はその当時SNSショックですとかオールドメディアなどといった言葉も出てきて過渡期を迎えてテレビでお伝えすることの意味も自分で問い直す日々でした」と自身の経験を交えて伝えた。

キャスターの櫻井翔も「今お話になられた部分ですがネットとテレビ報道の違いはどういったところでしょうか？ 」と問うと、小栗氏は「よくいわれるようにネットは誰もが発信者になれるということで玉石混交で、真偽不明の情報も広がっていますよね。 一方で私たち、テレビの報道は直接取材をしたうえで事実関係を完璧にとはいかないかもしれませんが、できる限り丁寧に確認をしています。

ただ、例えば選挙報道などでは公平性が大切ということを意識しすぎて特定の候補者や政党に対するネット上の真偽不明の情報を検証して間違いですよということも十分にはしてこなかった面がありました。 それでは役割を果たしているとはならないだろうということでファクトチェックなどに取り組むことになりましたがそれで本当に良い社会につながるのか今なお模索しているところです」と伝えた。 そのうえで、自身が入院中にもらった手紙を紹介しながら、「今日のテーマでもあるニュースは何のためにあると改めて考えますか？

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」と問われると、「ニュースで今起きていることを知るということで例えば、震災などに備えたり、次の選挙での投票先を考えたりと誰かの行動につながるきっかけになることがあると思うんです。 なので、もし行動に出ようという人がいらしたらその一歩を確かなものとするために私たちはできるだけ取材を尽くしてあらゆる関係者から話を聞いてもっとも確からしいと信じられるところそれをお伝えしていきたいというふうに思っています」と胸中を吐露。

そして「ニュースは何のためにあるのかということで言いますともちろん、ファクトを淡々と伝えてくれればいいという声もあるとは思うんですが、やっぱり対立とか、激しい言葉の応酬のきっかけにするのではなくて、みんな忙しい暮らしの中でちょっと立ち止まって今だけではなくて、ちょっと先の将来を考えたり自分だけじゃなくて、違う立場の人のことを考えたりするそんなきっかけにしていただけたらいいなと思ってこれまで私はやってきました」と伝え、「今回、私は離れることになりますけれども、これからも『news zero』をそうやって見ていただけたらうれしいですよね」と思いを明かした。