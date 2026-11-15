小栗彩朱容疑者逮捕 プろたんが撮影動画の事実証言

愛知県警が風営法違反で逮捕した小栗彩朱容疑者について、ユーチューバーのぷろたん氏が共同撮影の事実を明かし、事件の詳細な状況が明らかになった。

愛知県警 は名古屋市中心部の繁華街で無許可の接待営業を行ったとして、 風営法違反 （無許可営業）の疑いで男女3人を逮捕した。対象となったのはネットフリックスの恋愛リアリティー番組「ラヴ上等」に出演していたことで知られる 小栗彩朱 容疑者（31）らである。この逮捕事案について、37歳のユーチューバー・ ぷろたん 氏が15日に自身のXを更新し、関連する詳細な証言を行って話題を呼んでいる。

飲食店での無許可接待営業の疑惑

愛知県警の発表によれば、小栗彩朱容疑者は中区錦3丁目に所在する飲食店「guri（グリ）」の経営者である。同店は本来、接待行為を含まない範囲での営業許可を得ていたとされるが、実際にはキャバクラ業務のような従業員による接待をさせていた疑いが持たれている。この地域における接待営業の許可基準では、午前1時以降の営業が認められていないため、規制を免れるために無許可の営業を行ったと警察は推察して捜査を進めている。

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逮捕の直接的な容疑は、8月15日付で「guri」において、県公安委員会からの許可を受けずに従業員に接待行為をさせ、酒類や食事の提供を行った点にある。この一連の動きにより、同店は規制の抜け道を探す形での違法営業を行ったものと認定され、小栗容疑者を含む関連する男女3人が現行犯または逮捕状により検挙された。

ぷろたん氏が証言する撮影当日の様子

ぷろたん氏は、小栗彩朱容疑者の逮捕前日に共に動画撮影を行っていた事実を明かし、その瞬間の詳細な状況をSNS上で披露した。同氏は「あっすん昨日家に来てもらって動画撮影してました」と書き込み、撮影の過程で提供されたハンバーグが美味しかったことを振り返っている。この証言は、逮捕された本人との直接接触や、逮捕直前の日常風景を浮き彫りにするものとして注目を集めている。

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ぷろたん氏によると、撮影終了後、小栗容疑者は高いヒールを履き、大きな荷物を片手に手招きしながら玄関から歩き去っていったという。また、朝起きた際にニュースで逮捕の報を知り、驚きを隠せない様子であったことも明かされた。この証言は、逮捕される前日の日常生活がどのように進行していたかを裏付ける具体的なエビデンスとなっている。

業界内外への影響と今後の動向

この逮捕事案は、風営法の厳格な適用が依然として実態の違法行為に対して行われていることを示すケースとして捉えられている。特に、許可の範囲を逸脱した接待行為や営業時間の規制回避は、警察庁や各道府県警が重点的に監視している分野であり、同様の違反行為を行った他店舗や経営者にも影響が及ぶ可能性がある。ぷろたん氏のようなメディア影響力を持つ人物が関与していたことは、事件の認知度をさらに高めている。

今後、小栗彩朱容疑者らについては刑事手続きが進められ、法的な責任が問われることになる。同時に、飲食業界全体においても、風営法に基づく許可要件の遵守と、営業形態の適正化に対する警戒感が高まる見込みである。この事件は、エンターテインメント業界と法執行機関の接点における明確な事例として、将来のガイドライン策定や業界規範の再確認にも影響を与える可能性がある。