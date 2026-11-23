高校日本代表候補の小林鉄三郎投手が神宮球場で苦戦しながらも156球を投げ切り、チームに勝利をもたらした。失投が続いた中で見せた粘り強さとエースとしての成長を詳しく解説する。

横浜高校 のエース左腕・ 小林鉄三郎 投手（2年）が、硬投で知られる 神宮球場 のマウンドで泥臭く勝利を掴んだ。今秋、高校日本代表にも選出される最速150キロの強打者は、自身の不調を「だらしない」「失投があった」と厳しく振り返りながらも、最終局面でピンチを打開した。

試合は小林投手の不安定な投球で難航したが、9回表の死闘の末にチームを勝利へ導いた。この勝利は、自身にとって甲子園経験虽有ながら初めての勝ち投手のタイトルでもある。指揮官の期待に応え、チームメイトとの絆で勝利を収めた瞬間であった。

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制球と球威の崩壊と156球の戦い

小林投手は試合を通じて本来の力を出し切れなかったと語る。踏み出す動作が硬く、フォームの開きが早かったことが原因で抜け球が相次ぎ、リズムを完全に崩してしまった。結果として四死球を6個送り、2本の本塁打を含む11安打、7失点という数字になった。投球数は156球に達し、自身初の150球超えとなった。

特に中盤以降、握力が弱まり球威が低下していたという。スタミナが切れていると感じさせまいと努めていたが、終盤の抜け球の多さは本人も「おかしいな」と自覚するほどだった。しかし、感情面では切れておらず、冷静な判断でマウンドを守り抜こうとする姿勢がうかがえた。

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8回表の危機と代わった中嶋投手の役割

試合の分岐点は8回表の出来事だった。1点の勝ち越しを許した直後、2死一、二塁の絶体絶命の場面で小林投手はマウンドを降り、左翼へ守備についた。後任となった中嶋海人投手（2年）は、次の打者を四球で歩かせ2死満塁のピンチを招いてしまう。

しかし、この状況で再び小林投手がマウンドへと戻ることになった。彼はその時、「絶対に抑えたい」という一心のみで投げ込んだ。141キロのストレートを高く空振らせ、見事なファウル気味の内容で三振を奪い、危機を脱した。この粘り強い投球が、その後の勝利への導火線となった。

村田監督の期待とエースとしての成長

村田浩明監督（40）は、この試合を「小林で負けたら負け、勝ったら勝ち」という勝負師の決断でマウンドに送った。監督は「何が何でも1勝させようと思っていた」と語り、エースに勝利という重圧を与えながら信頼を寄せていたのだ。その期待に応える形で、小林投手は泥臭くも大切な勝ち星を手にした。

小林投手自身は「全国大会で勝つのは簡単なことじゃない」と痛感したという。2年春から甲子園を経験しているものの、勝ち投手の経験がない彼にとって、この勝利は大きな自信となった。今後、一つ一つのステップを着実に積み上げ、横浜のエースとして胸を張れる存在へと成長することを誓った。