小林直己初ソロショーケース開幕「STAY FOR TEA」五感で味わう紅茶屋物語

EXILEと三代目JSBの小林直己が東京で初開催するソロショーケースの概要と、香りや音楽を融合した独自の舞台演出、今後の公演スケジュールについて詳しく解説。

EXILE および 三代目 J SOUL BROTHERS のメンバーである 小林直己 が、7日に東京・THEATER MILANO-Zaにて、自身初となるソロショーケース『 NAOKI KOBAYASHI SPECIAL SHOWCASE 2026～2027 " STAY FOR TEA"』の初日公演を開催した。このプロジェクトは、歌手・ダンサーとしての活動に加え、俳優としての表現や独自のストーリーテリングを通じて、新たなエンターテインメントの形を提示する重要な試みとなる。

紅茶屋を舞台にした物語と出演陣

本公演の舞台設定は、森の奥深くにひっそりと佇む紅茶屋である。小林直己は紅茶店のマスターである「ナオキ」という役柄を演じ、歌、ダンス、芝居を融合させたストーリー仕立てのショーケースを展開している。全公演を通じて、EXILEのNESMITHがゲスト出演を果たしており、彼は店を共に立ち上げた親友である「ネス」役として登場する。二人の絆を軸にした展開が観客を惹きつける中心となっている。

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小林直己は、このプロジェクトに対する思いを明かした。幼い頃から、このような形で自分のメッセージとエンターテインメントを届けたいという願望を持っていたと振り返り、ニューヨークのブロードウェイやロンドンのウエストエンドといった世界的な演劇都市を訪れ、クリエイターとの出会いを通じて企画を練ってきた経緯を説明した。本格的な企画や脚本作成は、約1年前から着手されていた。

多様なパフォーマンス手法と五感演出

ステージ上では、小林直己がオリジナル楽曲「Stay For Tea」「I know でも。」「ヨンジュウ」の初歌唱を披露した。歌唱に加え、ダンスや芝居、そしてエレキギターやアコースティックギターを手にしたパフォーマンスも実施し、「笑えるところあり、ぐっとくるところありの全部入り」と表現した。多様な芸術形式を一つの舞台にまとめることで、単なるコンサートとは異なる深度的な体験を提供している。

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さらに特徴的なのが、シーンに合わせて異なる紅茶の香りを客席へ届ける演出である。小林直己は香りの制作にも直接携わっており、視覚や聴覚だけでなく嗅覚も活用した没入型の舞台作りを推進している。ただ見るだけではなく、香りを感じたり物語の中にお客さんが参加したりする舞台として、独自の工夫が凝らされている。

今後の公演スケジュールと影響

今回の『NAOKI KOBAYASHI SPECIAL SHOWCASE 2026～2027 "STAY FOR TEA"』は、きょう7日と8日に東京・THEATER MILANO-Zaにて上演が行われている。その後、2027年1月17日には大阪・イエスシアターで公演が予定されており、全国規模でファンや演劇愛好家への展開が進む。このソロプロジェクトは、小林直己のアーティストとしての可能性をさらに広げ、音楽と演劇の境界を越えた新しい価値を創造するものと期待されている。