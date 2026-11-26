サンライズとシャフトが初めて制作タッグを組んだアニメ『フールナイト』が26日、動画配信サービス「Netflix」で世界独占配信を開始した。あわせて追加キャラクター＆キャスト情報が解禁され、アニメ『ク…

Netflixシリーズアニメ『フールナイト』11月26日より世界独占配信開始 （C）安田佳澄／小学館／「フールナイト」製作委員会 サンライズとシャフトが初めて制作タッグを組んだアニメ『フールナイト』が26日、動画配信サービス「Netflix」で世界独占配信を開始した。

あわせて追加キャラクター＆キャスト情報が解禁され、アニメ『クレヨンしんちゃん』で野原しんのすけの声を担当する小林由美子と、初代しんのすけ役の矢島晶子が兄妹役で共演することが明らかになった。 一方、矢島が演じるのは、ムクルの妹・泉シイカ。 落ちているキャンディの包み紙を拾い集め、いつか本物を食べることを夢見て、キャンディに見立てて丸めた貧困街の雪を食べる無邪気な少女だが、風邪をきっかけに次第に体調を悪化させていく。

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矢島は「一話のみの出演でしたが、とにかく切ない世界の切ない物語だと感じました」と作品の印象を語り、「シイカはそんな世界でも大好きで頼れる『お兄ちゃん』がいたから、なんとか耐えてこられたんだと思います。 切ないです」と、演じたキャラクターに思いを寄せた。 また、人間を植物に変える技術「転花」を生み出した一人とされ、自らの研究を証明することだけに執着する天才科学者・九大旺太郎役を飛田展男が担当することも発表された。