米航空宇宙局（NASA）は4年前、探査機DARTを小惑星ディモルフォスに衝突させて、軌道を変えさせた。人類初となるこの惑星防衛実験の目的は、地球に衝突しようとする小惑星を食い止められるかどうか試すことにあった。

米航空宇宙局（NASA）は4年前、探査機DARTを小惑星ディモルフォスに衝突させて、軌道を変えさせた。 人類初となるこの惑星防衛実験の目的は、地球に衝突しようとする小惑星を食い止められるかどうか試すことにあった。

ESAが公開した画像には、かつて丸みを帯びていたディモルフォスの表面に、スタジアムほどの大きさのクレーターができた様子が写っていた。 ディモルフォスの周りを取り巻く岩塊群は、予想外の発見だった。2024年10月に打ち上げられたヘラは、3週間前にディモルフォスに到着。 現在はディモルフォスから約30キロの距離にある。 ディモルフォスは、ディディモスと呼ばれる別の小惑星の周りを周回しており、二重小惑星系を形成している。

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いずれも地球を脅かす恐れはない。 しかしディモルフォスの大きさ（直径151メートル）は、地球を脅かし得る小惑星と同程度だったことから、実験の対象に選ばれた。