ESAの探査機「Hera」は今年11月、NASAが2022年に成功させた軌道変更実験の舞台となった小惑星に到達した。2029年の小惑星アポフィスの地球接近を前に、地球防衛技術の実用化に向けた追跡調査が本格化している。

また、Heraはディモルフォスの正確な質量も測定する。 これは、プラネタリーディフェンス技術の実証実験であるDARTの有効性を評価するうえで重要なデータとなる。 探査機には、小惑星の地形図を作成するための探査機には、1辺約10cmの立方体を基本単位とする「」と呼ばれる超小型衛星2機も搭載されており、2027年1月に放出される予定だ。

地球周回軌道では、キューブサットは学生による研究プロジェクトなど、比較的簡単な実験によく用いられている。 また、複数のユニットを組み合わせて、より大型の衛星を構成することもできる。

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「Juventas（ユウェンタース）」と「Milani（ミラーニ）」と名づけられたHeraのキューブサットは、小惑星表面への着陸を試みる。 小惑星の物理的な性質の調査を主に担うJuventasは、地下100mまで探査できるレーダーを備えており、ディモルフォスの内部構造を詳しく調べる。 さらに、搭載された重力計を使い、ディモルフォスの表面における重力の変化を測定する。 ディモルフォスがディディモスの周りを公転する間に、その引力がどのような影響を及ぼすのかを調べるのだ。