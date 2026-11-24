2026年11月21日と22日に中国・上海で開催された「WePlay Expo 2026」に，KotaMota Gamesが手がける審査系シム「XenoFeels」がプレイアブル出展された。プレイヤ…

」というヌメヌメした触手を持つ異星人の脅威にさらされている。 一見すると何の変哲もない観光客であっても，ゼノが化けたテロリストかもしれない。 ほかの審査系シムとは異なり，本作では正しく審査した件数を増やしても給料は上がらないが，何の変哲もないとはいっても，検問所を訪れるのは，エイリアンやプレデター，クトゥルフ神話の邪神，ミイラといったいかにもヤバそうな面々だ。

にもかかわらず，審査で問題が見つからなければ通してよいという決まりになっている。 このあたりは開発チームがユーモアのセンスを発揮する場にもなっていて，有名作品のキャラクターをモチーフにした異星人が数多く登場するので，見ていて飽きない。 入星希望者は，宇宙空間を航行できるホバービークルに乗って検問所を訪れ，審査を受ける。 プレイヤーは証明写真と本人の外見を照らし合わせつつ，書類の記載内容を確認していく。

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そこで1つでも不審な点が見つかれば，支給されたショットガンを手に，怪しい入星希望者をぶっ飛ばすのだ。 一般的な審査系シムにはない，この単純かつ乱暴な問題解決手段には，強烈な刺激と何とも言えない爽快感がある。 撃たれた入星希望者は，その風貌や元ネタとなったキャラクターにふさわしい捨てぜりふを吐いていくので，それを聞きたくて撃ちたくなってしまうほどだった。 しかし，職務をないがしろにしてはいけない。

本作では，ある程度までなら罪のない入星希望者を誤って撃ってしまうことも許容されるが，あまりに多くの誤射を重ねると，その日の勤務を終えた時点でクビになり，ゲームオーバーとなる。 幸い，制限時間は設けられていないので，じっくりと見極めていこう。 1日の勤務を終えて自室に戻ると，ショットガンの手入れをしながら，上司からその日の仕事ぶりについての評価を聞ける。 ゲームが進むにつれて，上司の様子がおかしくなる（端的に言えばエロくなる）だけでなく，部屋の壁に貼られたポスターも次第に不穏なものへと変わっていく。

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今回の試遊には大いに満足できたが，いくつか気になる点もあった。 たとえば，ホバービークルを通してから審査結果の正誤が判明するまでに時間がかかり，もどかしさを感じる場面がたびたびあった。 また，ゲームが進むと，書類や本人の外見に加えて，ナンバープレートや車両の外装なども審査の対象となる。 そのたびに検問所の中に戻ってモニターを確認するのは，さすがに面倒に感じられた。

せめてタブレット端末のようなものを支給してくれてもいいのではないかと思ってしまう。