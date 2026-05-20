小川淳也代表が高市首相の対応を厳しく批判

中道改革連合の小川淳也代表は20日の党首討論で、イラン情勢に対応する補正予算編成の検討指示が遅れたとして、高市早苗首相の対応を厳しく批判した。

中道改革連合 の 小川淳也 代表は20日の 党首討論 で、 イラン情勢 に対応する 補正予算 編成の検討指示が遅れたとして、高市早苗首相の対応を厳しく批判した。 野党が再三 補正予算 編成を求めたのに対し、 高市首相 が応じてこなかったのは『高市総理のメンツはかかわっていませんか、と指摘したい』と述べ、『今日の 党首討論 で野党に迫られる前に、というふうに（気持ちが）転じていったのではないかというのが、世の中の受け止めではないか』とも述べた。

高市首相は『私は指示が遅れたとは思っていません』と反論し、『補正予算は、中東情勢が長引くと、いつかやらないといけないという思いは強く持っていた』と主張。 しかし、小川氏は『2月に提出された（26年度）予算は昨年12月に編成したもので、アメリカの攻撃は2月。 わが党が補正予算の要請を申し上げたのは4月。1兆円の予備費は、電気ガス、ガソリンの補助の3カ月分にすぎず、中東情勢はどこまで続くかは不透明だった』とした上で、『こういう状況下で総理は、先週の11日（の参院決算委員会）になっても、その可能性を否定し、18日になって翻意している。

総理は連休前には（補正編成検討の）指示をしていた。 この判断の遅れと揺らぎ、揺れ、指示をしていたなら11日にその可能性を否定する必要はなかった。 答弁が不誠実だったのではないか』と、ただした





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