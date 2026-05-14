小嶋華津子・慶大教授のラジオNIKKEIポッドキャスト番組『中国経済の真相』での解説

中国経済学者小嶋華津子・慶大教授がラジオNIKKEIのポッドキャスト番組『中国経済の真相』で、今後の米中関係について解説しています。小嶋氏が主導権を握るのは習近平氏のほうではないかとの見方を示しています。

トランプ米大統領がおよそ9年ぶりに北京を訪問し、14日に中国の習近平（シー・ジンピン）国家主席と会談しました。 トランプ氏が首脳会談で『かつてないほどに良くなる』と評した米中関係は、これからどうなるのでしょうか。

中国政治が専門の小嶋華津子・慶大教授はラジオNIKKEIのポッドキャスト番組『中国経済の真相』に出演し、今後の米中関係について『冷静に客観的な状況を観察するならば、主導権を握るのは習氏のほうではないか』との見方を示しました。 小嶋氏がそう考える理由は2つあります。 第一に、米中の相互依存の状況です。 中国はここ10年でサプライチェーン（供給網）の多元化や、レアアースをはじめとする戦略物資の生産拡大を進めてきました。

一方、米国は製造業の空洞化が深刻なままで、ハイテク製品に不可欠なレアアースも中国からの供給に頼らざるをえません。 小嶋氏は『米国のほうが中国なしでは困ってしまう状況にある』とみています。 もう一つは、トランプ氏と習氏が意識する時間軸の違いです。 トランプ氏は今年秋の中間選挙までに、何らかの成果を出さなければならない立場にあります。

特に経済面で、中国に大量の米国製品を買ってもらうといったわかりやすいかたちで、米国民にアピールしたいはずです。 物価高を抑制するにはイランとの戦争に区切りを付ける必要もあり、中国に協力を求めざるを得ない場面が出てくるかもしれません。 その点、選挙の洗礼を受けない習氏は有利です。 中華人民共和国の建国100年にあたる2049年までに『社会主義現代化強国』を実現するという長期目標に基づき、10年後、20年後を見据えて交渉ができます。

習氏は時間を味方につけて対応する発想ができる点で、トランプ氏との交渉で主導権を握れるというのが小嶋氏の考えです。 習氏の時間軸でいま最も近いところにある重要イベントは、2027年秋に開く5年に1度の共産党大会でしょう。 人民解放軍の制服組トップをはじめとする軍や政府高官の相次ぐ失脚は、党大会に向けた人事刷新の動きとも見て取れます。 習氏は人事のことで頭がいっぱいかもしれません。 小嶋氏の解説は以下のポッドキャストでお聴きいただけます





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