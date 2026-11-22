ロッテから国内FA権を行使した小島和哉投手がZOZOマリンスタジアムで行われたファン感謝祭に出席し、移籍先の検討状況について語った。複数球団との交渉は完了し、自身を必要としてくれるチームで投げたいとの意向を示した。ファンからの温かい言葉に感謝し、FAは人生で一度きりであるとして慎重に進路を決める考えを示した。結論の期限は設けていない。

ロッテから国内ＦＡ権を行使した 小島和哉 投手（３０）が２２日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで行われた ファン感謝祭 「ＭＡＲＩＮＥＳ ＦＡＮ ＦＥＳＴ ２０２６」に出席。

「もう少しちょっと考えさせていただきたいというのが現状です」と心境を明かした。 「お話をいくつか貰ったものは内容は出てるので、あとは僕が決めるだけに近いかなと思います」と言う。 阪神、ロッテを含む複数球団との交渉は完了。 判断材料としては「自分を必要としてくれてるチームで投げたいので、そこが１番です」と話した。

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この日はサイン会などでロッテファンと触れあった。

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“行かないで”“残ってください”などと言葉をかけられ「ファンの人からの、声もすごい嬉しいです」と言い、「どこ行っても応援してますって言ってくださるファンもいたので、本当にすごい優しいファンだなって改めて思います」と感謝の思いも述べた。 結論を出す期限は設定していない。

「残るにしても移籍するにしても、遅くなればなるほど迷惑になると思いますし。 期日は設けてはないですけど。 本当に（ＦＡは）人生で１回きりですし、僕の野球人生もあと何年続くか分からない。 大きな結論であるのでって感じです」と熟考して進路を決める。