ロッテから国内FA権を行使した小島和哉投手が阪神へ移籍することが29日分かった。4年総額10億円超の大型契約となり、先発ローテーション補強に期待がかかる。球団史上最多となるFA選手3人の同時獲得で、球団初となるセ・リーグ3連覇へ向け戦力強化を進める。

ロッテから国内フリーエージェント（FA）権を行使した 小島和哉 投手（30）が、阪神への移籍を決断したことが29日、分かった。 近日中に発表となる。 条件面は4年総額10億円超の大型契約の見込み。

入団から8年間で2桁勝利3度を含む通算59勝（63敗）を挙げ、通算172試合登板は全て先発という左腕には、先発ローテーションの一角として期待がかかる。 今オフは小島に加え、中日から上林、オリックスから中川と、球団史上最多となるFA選手3人の同時獲得に成功。 球団初のセ・リーグ3連覇がかかる来季へ向け、猛虎は戦力強化に余念なしだ。 千葉で通算59勝を挙げた左腕。22日のファン感謝デーの後には、悩める胸中を明かしていた。

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「自分の中で、この日ぐらいまでにはっていうのは考えてるので、もう少しちょっと考えさせていただきたいなというのが現状です」。 熟考する姿勢を示した上で、重視するポイントについては「一番は、自分を必要としてくれているチームで僕は投げたいので、そこが一番メインです」と説明。