音楽プロデューサーでミュージシャンの小室哲哉（68）が28日放送の日本テレビ「オー！マイゴッド！私だけの神様、教え

音楽プロデューサーでミュージシャンの小室哲哉（68）が28日放送の日本テレビ「オー！ マイゴッド！ 私だけの神様、教えます」（土曜前10・30）にVTR出演。 ソロデビュー前に自らの名前に関連した「許可」を取りに来たエピソードを明かした。

番組の街頭ロケに登場したのは、ギタリストの葛城哲哉。 葛城は「あなただけの神様」として小室の名前を挙げ、「1990年のTMN（TM NETWORK）リニューアルのタイミングで誘ってくれた。 そこからミュージシャン人生がドンッと変わった」と、長年サポートを務めたレジェンドへの感謝を口にした。 葛城は、同じく小室に見いだされたキーボーティストの浅倉大介と共に、後にT.

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M.Revolutionのサウンドを支えることになる。 葛城は「オーディションで見つけてきたのが西川（貴教）で。 T.M. Revolutionを大介と俺が音を作ってやって」とプロジェクト発足の経緯を説明した。