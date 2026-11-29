音楽プロデューサーでミュージシャンの小室哲哉（68）が、28日放送の日本テレビ系『オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます』（毎週土曜 前10：30）にVTR出演。自身の髪の毛にまつわるうわさに言及…

音楽プロデューサーでミュージシャンの小室哲哉（68）が、28日放送の日本テレビ系『オー！ マイゴッド！ 私だけの神様、教えます』（毎週土曜 前10：30）にVTR出演。 自身の髪の毛にまつわるうわさに言及し、これまでの髪型について「やってない髪型ないぐらい」と笑顔で振り返った。

番組では、TM NETWORKのサポートメンバーを長年務め、小室が手掛けた数々のヒット曲のレコーディングにも参加してきたギタリストの葛城哲哉に密着。 自身にとっての「神」として小室の名前を挙げたことから、小室のソロライブに密着取材することになった。 さらに、葛城がライブにサプライズ出演し、約10年ぶりとなる共演も実現した。 ライブ後の打ち上げに向かう車中では、スタッフからライブでのパフォーマンスについて「アグレッシブな感じで、すごいなと思った」と称賛された小室。

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「ありがとうございます」と感謝しつつ、「東京タワーと僕、同い年なんで。 ヤバいですよね」と、27日に68歳の誕生日を迎えたばかりの自身の年齢に触れ、苦笑いを浮かべた。 そんな小室について、葛城は「ちょっと若返った。 自分でもそう思わない？