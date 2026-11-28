小室哲哉氏が愛車アストンマーティンを披露し、長年サポートしたギタリスト葛城哲哉氏と約10年ぶりに共演。豪華サプライズ出演と懐かしいエピソードが話題を集めている。

ギタリストの 葛城哲哉 氏が、テレビ番組の街頭ロケ企画にサプライズで登場し、プロデューサー兼シンガーソングライターの 小室哲哉 氏との関係を振り返った。葛城氏は小室氏を自身の音楽人生における「神」と呼ぶほど深く敬意を示しており、この発言がきっかけとなり、番組側が小室氏の ソロライブ へ密着取材を行うことになった。

約10年ぶりの共演となった今回のライブには、葛城氏もサプライズ出演を果たした。小室氏が長年サポートメンバーとして務めてきたTM NETWORKのヒット曲をはじめ、小室氏がプロデュースを手掛けた多数の曲のレコーディングを共に支えてきた両者にとって、久々の舞台は特別な意味を持つものとなった。

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小室哲哉氏の高級スポーツカー披露

大盛況のうちに終了したライブの打ち上げ後の移動中、取材陣は小室氏の愛車に同乗する機会を得た。披露された車両は、鮮やかなグリーンメタリックのボディが特徴的な高級スポーツカー「アストンマーティン」である。この車両は、小室氏が現在アストンマーティン銀座のオフィシャルアンバサダーを務めていることとも関連し、そのスタイリッシュな佇まいはまさに「神」の風格を漂わせていた。

同氏はアストンマーティンについて「2台目」と明かしたが、これまでの自動車歴を問われると、通算で非常に多くの車両所有経験があることへ苦笑いで応じた。高級車に対する深い造形と、それを自在に操るスタンスは、小室氏のアーティストとしての一面を象徴するものとなっている。

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葛城哲哉氏が語る破天荒なレコーディング

同乗していた葛城哲哉氏は、小室氏との過去の思い出を振り返り、かつてのレコーディング現場での驚くべきエピソードを明かした。葛城氏によれば、自身が初めてフェラーリに乗ったのは、小室氏の車であったという。

その際、二人は一緒に車に乗り込み、地面にマイクを設置した上でその上を車両が走り抜ける実験的な試みを行った。この時録音された独特の振動と音が、後にリリースされたアルバムにも収録されているという。このエピソードは、小室氏の音に対する並々ならぬこだわりと、そのスター性を如実に示すものとして語られた。

小室哲哉氏と葛城哲哉氏の音楽的絆

小室哲哉氏は、TM NETWORKのサポートメンバーを長年務めるなど、日本のポップスシーンにおいて重要な役割を果たしてきた。その間、小室氏がプロデュースを手掛けた数々のヒット曲のレコーディングを支え、音楽的な基盤を築いてきた存在が葛城哲哉氏である。

両者の関係性は、単なる仕事上の協力関係を超え、音楽に対する哲学や美学の共有を通じて深まってきた。葛城氏が小室氏を「神」と呼ぶ背景には、小室氏の音楽制作における圧倒的なカリスマ性と、その音作りに対する妥協なき姿勢への敬意があると解釈できる。

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ソロライブとブランドアンバサダー活動

小室哲哉氏は、ソロ活動において新たなステージを切り開いている。今回のライブ密着取材は、その活動の一端を世間に示すものであり、ファンからの高い支持を得ていることがうかがえる。また、アストンマーティンのオフィシャルアンバサダーとして、高級自動車ブランドとのコラボレーションも進めている。

今回の共演と車両披露は、小室氏の音楽的遺産と、その個人としてのブランド価値の両面を象徴する出来事となった。約10年ぶりの共演というレアな機会を通じて、両者の音楽に対する情熱と、それを取り巻く環境の豪華さが改めて認識されることとなった。