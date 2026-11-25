プレスリリース 小学生は将来に無関心？ 親子94組の調査で見えた「将来への興味」と「親子の認識ギャップ」子どもの約8割が「将来に興味あり」。しかし、将来に興味がある子どもの38.7％が「まだ実感がわかない」と回答！

○構成比は小数点以下第1位まで表示しています。 単一回答の設問については、構成比の合計が100.0％となるよう、最大剰余方式により一部の数値を調整しています。 ○複数回答設問は、各選択肢の回答者数を有効回答数94組で除して算出しているため、構成比の合計が100％を超える場合があります。

なお、複数の選択肢をまとめた割合は、重複回答者を除いた実人数をもとに算出しています。 自分の将来についてどの程度興味があるか子どもに聞いたところ、「少し興味がある」58.5％が最多、次いで「とても興味がある」21.3％、「よくわからない」12.8％、「あまり興味がない」4.2％、「まったく興味がない」3.2％となりました。

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「とても興味がある」「少し興味がある」を合わせると79.8％となり、約8割の子どもが自分の将来に興味を持っていることがわかりました。 【問02】将来について考えたこと、第1位は「なりたいもの・仕事」72.3％。 一方、「どんな大人になりたいか」は25.5％。 自分の将来について考えたことがあるものを子どもに聞いたところ、「将来なりたいもの・仕事」72.3％が最多、次いで「将来やってみたいこと」61.7％となりました。

そのほか、「得意なこと・好きなことを将来どう活かすか」29.8％、「どんな暮らしをしたいか」28.7％、「どんな大人になりたいか」25.5％、「将来どのくらいお金を稼ぎたいか」20.2％、「どこで暮らしたいか」16.0％、「どんな人たちと過ごしたいか」11.7％と続き、「将来について考えたことはほとんどない」は10.6％でした。 【問03】将来の夢や目標が「はっきり決まっている」子どもはわずか3.2％。73.4％は、将来やりたいことが複数ある、または漠然とした興味がある段階。

将来について今の自分に最も近い状態を子どもに聞いたところ、「いくつか、なりたいもの・やりたいことがある」37.2％が最多、次いで「なんとなく興味のあることはある」36.2％、「今はまだ、なりたいもの・やりたいことがわからない」13.8％、「将来のこと自体をあまり考えていない」8.5％となりました。 一方、「将来なりたいもの・やりたいことがはっきり決まっている」は3.2％、「将来について特に興味がない」は1.1％でした。 【問04】将来を具体的に考えられない理由、「将来はまだ先のことだから」38.3％が最多。

「仕事や生き方を知らない」27.7％も上位。 自分の将来について、まだ決めていなかったり、あまり考えていなかったりする場合の理由を子どもに聞いたところ、「将来はまだ先のことだと思うから」38.3％が最多、次いで「どんな仕事や生き方があるのか、まだよく知らないから」27.7％、「自分が何に向いているのかわからないから」22.3％、「自分が何をやりたいのかわからないから」16.0％となりました。

そのほか、「すでに将来について具体的に考えている」13.8％、「特に理由はない」12.8％、「今考えても将来は変わると思うから」9.6％、「大人になってから考えればいいと思うから」6.4％、「今の生活や楽しいことの方が大事だから」5.3％、「将来について考えると不安になるから」5.3％と続きました。 また、「特に将来に興味がないから」「興味あることがたくさんあり、しぼれない」「将来について考えるのが面倒だから」はそれぞれ1.1％でした。 ※本設問は全回答者を対象とした複数回答であり、すでに将来について具体的に考えている子どもの回答も含まれます。

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「今やりたいこと」と「将来のためにやっておいた方がよいこと」のどちらを大切にしたいか子どもに聞いたところ、「どちらも同じくらい大切にしたい」45.7％が最多となりました。 次いで「どちらかといえば今やりたいことを優先したい」20.2％、「今やりたいことを優先したい」14.9％、「どちらかといえば将来のためになることを優先したい」10.6％、「将来のためになることを優先したい」4.3％、「わからない」4.3％となりました。 【問06】将来について考えると「まだ実感がわかない」38.3％が最多。

「何を考えればいいかわからない」も26.6％。 自分の将来について考えるとき、どのような気持ちになるか子どもに聞いたところ、「まだ実感がわかない」38.3％が最多、次いで「楽しみ・ワクワクする」36.2％となりました。 そのほか、「やってみたいことを考えるのが楽しい」26.6％、「何を考えればいいのかわからない」26.6％、「いろいろな可能性がありそうだと思う」25.5％、「不安になる」8.5％、「特に何も感じない」6.4％、「面倒だと感じる」4.3％、「考えたくない」1.1％と続きました。 【問07】保護者の60.6％が「子どもは将来に関心がある」と認識。

一方、子ども本人の回答は79.8％。 子どもが自分自身の将来についてどの程度関心を持っていると思うか保護者に聞いたところ、「やや関心を持っていると思う」56.4％が最多、次いで「あまり関心を持っていないと思う」34.0％となりました。 そのほか、「とても関心を持っていると思う」4.3％、「わからない」3.2％、「まったく関心を持っていないと思う」2.1％でした。 子どもが将来に関心を持っていると認識する保護者は合計60.6％となりました。

一方、問01では子ども本人の79.8％が将来に興味を持っていると回答。 将来への関心を肯定的に捉える割合は、子ども本人と保護者の間で19.2ポイントの差が見られました。 子どもの将来について、現在の子どもに最も近いと思う状態を保護者に聞いたところ、「なんとなく興味のあることはありそう」35.1％が最多、次いで「いくつか、なりたいもの・やりたいことがある」33.0％、「まだ、なりたいもの・やりたいことが見つかっていない」17.0％、「将来のこと自体をあまり考えていないと思う」10.6％となりました。

また、「将来なりたいもの・やりたいことがはっきり決まっている」は3.2％、その他の自由回答は1.1％でした。 家庭で子どもと将来やりたいこと、なりたいもの、どんな大人になりたいかなどについて話す頻度を保護者に聞いたところ、「ときどき話す」64.9％が最多、次いで「あまり話さない」24.5％、「よく話す」5.3％、「ほとんど話さない」5.3％となりました。

「よく話す」「ときどき話す」を合わせると70.2％となる一方、「あまり話さない」「ほとんど話さない」家庭も29.8％を占めました。 親子で将来について話す家庭は約7割ですが、「よく話す」家庭は5.3％にとどまりました。

子どもが将来なりたいものや、やりたいことをまだ決めていない場合、どのように感じるか保護者に聞いたところ、「さまざまな経験をしてから考えてほしいと思う」66.0％が最多、次いで「今は好きなこと・興味のあることを見つけてほしいと思う」57.4％、「まだ小学生なので、今は決まっていなくてもよいと思う」38.3％、「自分の得意なこと・向いていることを知ってほしいと思う」29.8％となりました。 そのほか、「将来なりたいものや目標を見つけてほしいと思う」19.1％、「将来について少しずつ考え始めてほしいと思う」16.0％、「特に気にしていない」5.3％、「将来に興味を持っていないことに不安を感じる」2.1％、「このまま将来について何も考えなくなるのではないかと心配」1.1％、その他の自由回答1.1％と続きました。

【問11】子どもが将来を考えるために必要なこと、第1位は「さまざまな経験」89.4％。

「家族との会話」は20.2％。 子どもが自分の将来について興味を持ったり、考えたりするために必要なことを保護者に聞いたところ、「さまざまな経験をすること」89.4％が最多、次いで「自分の得意なことや強みを知ること」74.5％、「好きなこと・夢中になれることを見つけること」70.2％となりました。 そのほか、「いろいろな仕事や生き方を知ること」54.3％、「自分と違う年代・立場の人と話すこと」31.9％、「学校で将来について考える機会を持つこと」25.5％、「家族と将来について話すこと」20.2％、「本人が自然に考え始めるまで待つこと」10.6％と続き、「特に必要なことはない」「その他」はそれぞれ1.1％でした。

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子どもの79.8％が将来に興味を持つ一方、夢や目標が明確に決まっている子どもは3.2％でした。 また、38.3％が将来について「まだ実感がわかない」と回答しました。 そこで、子どもの関心と保護者の認識、将来への実感、家庭での会話頻度について3つの視点からクロス分析しました。

「問01：子ども自身の将来への興味」と「問07：保護者から見た子どもの将来への関心」をクロス集計したところ、保護者が「子どもは将来にあまり関心を持っていない」「まったく関心を持っていない」と回答した34組のうち、子ども本人の67.6％（23名）が「とても興味がある」または「少し興味がある」と回答しました。 一方、保護者が「子どもは将来にとても関心を持っている」「やや関心を持っている」と回答した57組では、子ども本人の89.5％（51名）が将来に興味を持っていました。

保護者が子どもの将来への関心を低く認識している家庭でも、約7割の子どもは実際には興味を持っており、親子の認識にギャップが見られました。 【分析２. 】将来に興味がある子どもでも、38.7％が「まだ実感がわかない」と回答！ 興味と具体的な将来像にギャップ。

「問01：子ども自身の将来への興味」と「問06：将来について考えるときの気持ち」をクロス集計したところ、将来に「とても興味がある」「少し興味がある」と回答した子ども75名のうち、38.7％（29名）が「まだ実感がわかない」と回答しました。 また、25.3％（19名）が「何を考えればいいのかわからない」と回答しました。 将来に興味がある子どもでも約4割が将来を実感できておらず、関心と具体的な未来のイメージは必ずしも一致していないことがわかりました。

「問03：子どもの将来に対する現在の状態」と「問09：家庭で将来について話す頻度」をクロス集計したところ、家庭で将来について「よく話す」「ときどき話す」と回答した66組のうち、84.8％（56名）の子どもが、将来の夢ややりたいことが「はっきり決まっている」「いくつかある」「なんとなく興味がある」のいずれかを回答しました。 一方、家庭で「あまり話さない」「ほとんど話さない」と回答した28組では、同割合は57.1％（16名）にとどまり、両者の間には27.7ポイントの差が見られました。

※「将来の夢や興味がある」は、問03で「将来なりたいもの・やりたいことがはっきり決まっている」「いくつか、なりたいもの・やりたいことがある」「なんとなく興味のあることはある」のいずれかを回答した子どもを指します。 今回の調査では、子どもの79.8％が将来に興味を持つ一方、夢や目標が明確に決まっている子どもは3.2％でした。 また、将来に興味がある子どもの38.7％が「まだ実感がわかない」と回答しました。

さらに、親が子どもの将来への関心を低く認識している家庭でも、67.6％の子どもが実際には興味を持っており、家庭での会話頻度によって、夢や興味を持つ割合に27.7ポイントの差が見られました。 これらの結果から、将来の夢や目標が明確に決まっていないことは、必ずしも将来への無関心を意味しないことがうかがえます。 また、子どもが抱く将来への興味や関心を保護者が十分に把握できていない場合もあり、将来について親子で考え、思いを共有する機会の重要性が示唆されます。

保護者の89.4％が「さまざまな経験をすること」、74.5％が「自分の得意なことや強みを知ること」を、子どもが将来について考えるために必要なこととして挙げています。 子どもが自分の未来を考えるうえで大切なのは、早く夢や目標を決めることだけではありません。 経験を通じて興味や可能性を広げ、見つけた「やってみたいこと」を親子で共有していくことも重要です。 また、子どもが将来の夢や進路について考え始めた際には、その実現に必要な教育費や資金計画について、家族で考えることも大切です。

株式会社miraiiでは、子どもの興味・関心や将来の可能性を広げる教育サービスに加え、お金と子育てのWebアプリ「みらいいコンシェル」や、子育て家庭に寄り添う「ファミリープランナー」とのマッチングサービスを展開しています。

「ファミリープランナー」は、FPとしての専門性に加え、子育て家庭への理解や幅広い金融知識など、独自基準を満たしたmiraii認定の相談相手です。 子どもの将来の夢や進路に応じた教育費の準備、資産形成など、家族の未来に関わるお金について相談できる環境づくりを目指しています。