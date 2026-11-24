元ガッポリ建設小堀敏夫がYouTubeで借金問題を明かし、元相方室田稔の支援とギャラ配分について語った。『ザ・ノンフィクション』出演裏話と人間関係の真相に迫る。

元お笑いコンビ『 ガッポリ建設 』のメンバー、 小堀敏夫 （59）がYouTubeチャンネルで公開した動画において、その生活実態と過去の相方である 室田稔 氏との関係性に密着する裏話が明らかになった。この動画は、フジテレビ系ドキュメンタリー番組『 ザ・ノンフィクション 』で 小堀敏夫 を特集した「クズ芸人の生きる道」のエピソードに言及し、視聴者の関心を集めている。配信されたタイトルは「【元 ガッポリ建設 】 小堀敏夫 の『 ザ・ノンフィクション 』の裏話がクズすぎた！！」であり、過去の人間模様が再び注目を集める形となった。

小堀敏夫と室田稔の過去と現在

小堀敏夫は昨年のコンビ解散後、独立した活動を行っているが、その背景には複雑な経済事情が存在する。動画内で小堀は、元相方の室田稔が金銭面および生活面において再三にわたり自身を支援し続けてきた事実を振り返っている。これに対し、小堀は「いや、また、あいつもね。なんかちょっと、逆っていうかさ。貯金が趣味みたいな所あってさ」と苦笑混じりにコメントした。この発言から、室田稔という人物の独特な価値観や、小堀氏に対する深い信頼関係の一端がうかがえる。

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陣内智則による借金状況の追及

動画の司会を務めた陣内智則氏は、小堀敏夫の経済状況について直接的な質問を投げかけた。陣内は「めちゃくちゃ、ちゃんとした男じゃないですか？元相方のね。室田さん。『ザ・ノンフィクション』を見たら出てきますけど」と室田氏の人格を称賛しつつ、話題を小堀氏の現状へと移した。陣内は「え、ちょっと、今まず聞きます。今、借金どうなってるんですか？」と問いかけ、さらに「返す気持ちあるんすか？」と具体的な返済意思を確認した。これに対し、小堀は「いや、ある。あるよ」と明確に回答し、返済意欲を示した。

ギャラ返還命令と認識のズレ

小堀の回答を受け、陣内は「嘘つけ！じゃあ、きょうのギャラをまず室田さんに持って行ってくださいね！」と突っ込み、小堀が今日獲得したYouTube出演料の全額を室田への返済に充てるよう指摘した。小堀は「違う！」と苦笑しながらこれを否定したが、陣内は「違うって何やねん！違うことあらへん！きょうのギャラをすぐに」と、室田への返済が最優先であるべきという立場を貫いた。このやり取りは、小堀氏の経済管理に対する厳しさと、陣内氏の義理堅い人間性の表れとも解釈できる。

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借金額の認識差と室田氏の心情

さらに深い実態として、小堀敏夫は室田稔氏が周囲に借金額を「200万円」と回答していたことを明かした。小堀は「半分になってる！ってなって。ガッツポーズしたんだよ」と語り、室田氏が実際の借金額の半分だけを認識しているか、あるいは見なしている現状を暴露した。これに対し陣内は「もう分かってないんだ…。室田さん貸しすぎて。400ぐらい借りてるけど『200で済んでるわ』みたいな…」と解説し、実際の借金額が約400万円に達している可能性を示唆した。

小堀敏夫の将来と支援の行方

この動画を通じて浮き彫りになったのは、元相方である室田稔氏が、小堀敏夫の多額の借金を肩代わりするかのように支援し続けてきたという事実である。室田氏が「200万円」と回答したのに対し、実際の借金額が400万円付近であるという認識のズレは、室田氏の善意が小堀氏の経済不安を増幅させている側面も示している。小堀氏が「200で済んでるわ」と言えるのは、室田氏の多大な付出があってこそであり、今後の小堀の活動において、この支援関係がどのように変化するか、あるいは継続するかが注目される点である。