ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（34）が26日、Threadsを更新。大手回転寿司チェーン「くら寿司」と人気キャラクター… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの 小原ブラス （34）が26日、 Threads を更新。 大手回転寿司チェーン「くら寿司」と人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボキャンペーンが初日で終了となったことをめぐり、一部から批判的な声があがったことについて私見を述べた。

くら寿司は25日、ちいかわとコラボしたオリジナル寿司皿が抽選で当たるプレゼント企画を開始。 実施期間は12月6日までとしていたが「非常にたくさんのお客様の参加もあり、このたび全店舗にて合計100万個の当選枠がすべて埋まりましたため、予定期間前ではございますが、全店での抽選を終了とさせていただきました」と報告した。 SNS上では抽選に外れてショックを受けるユーザーの声のほか、「これ受け付けと同時に抽選してたってこと？ 応募期間中なのに、なんならまだ初日なのになくなるって何事？

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」「1人一皿当選ルールも守られず、複数枚当たったって人多すぎよ～」といった困惑の声も少なからずあがった。 小原は「くら寿司が『ちいかわ寿司皿』100万枚プレゼント企画みたいなのをまたやったらしいのだけど、それも人気で初日で終了したらしく、『初日で終了はひどい！ 』『ファンをガッカリさせた！ 』と叩かれてるのをみて、つくづくアホくさい炎上だなあと...