小倉バンクで女性騎手児玉碧衣がタイトル獲得を目指す。内側バンクの特性や佐藤水菜との対戦、先行策の限界など、勝つための戦略的課題を詳解する。

小倉バンク における室内バンクの特殊性は、 レース展開 が非常に早期から激化し、最終ホームストレートでのポジション争いが勝敗を決定づける点にある。この激しい戦いの中で後方に回ってしまうと、混戦状態を待つ受け身の展開を余儀なくされ、勝ち負けは紙一重の状況に陥りやすく、最後の一戦はいちかばちかの勝負になりやすい傾向がある。したがって、勝つ確率を高めるためには、積極的に前前に攻めることが不可欠な要素となる。

室内バンクの特性と先行騎手の重要性

この環境下で、女性騎手の児玉碧衣は、ライバルである佐藤水菜を破らない限り、今回のタイトル獲得は現実的に不可能である。それ故に、児玉は昨年あたりから戦法のマイナーチェンジを試みているものの、タイトル戦線においては依然として決定的な結果が出ていないのが現状だ。通常開催の場合、脚力の差が大きいため、外並走や不利な展開になった場合でも、結局は1着でゴールできるケースが多い。この状況が、児玉にとって大きなわなとなっている可能性が高い。

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航続距離短縮という戦法変更の代償

自在に意識を向け、レベルの違う相手に結果を出そうとする試みは、実は本来の武器である航続距離を短くしているだけかもしれない。自在な騎乗は「先行ができて成り立つ」ものであると同時に、「ヨコの動きができなければ成り立たない」という側面も併せ持つ。特にガールズレースではヨコの動きが禁止されているものの、並走における微妙な駆け引きは存在し、間合いを見極めながらヨコの判断を行っているように見える。

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児玉碧衣が直面する整合性の取れぬ戦術

児玉に必要とされるのは、どちらかの戦略に完全に振り切ることだ。7Rでは位置取りも厳しい選手が登場し、先行を軸にした走りとなるだろう。それは、ここまでの児玉の走りと相反する性質を持っている。これまでのモデルチェンジの試行錯誤と、勝つために必要な本来の走りとの間には、明確な違いがある。その整合性をどう取るのか。そこが、児玉碧衣にとっての勝利への核となる最も重要な課題である。