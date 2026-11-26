9月25日のデビュー戦で楽勝したロイヤルエンペーラーが10月26日に行われる新風特別6Rに出走する。小久保調教師は馬格の割に高い能力を持つと評価し、距離延長によるさらなる活躍に期待を寄せている。

「不思議な感じだよね。 追ったらいくらでも伸びると思う」と小久保師。9月25日に浦和1400メートルのデビュー戦を楽勝したロイヤルエンペラー（牡2、小久保、父フライトライン）をそう評していた。

あれから2カ月、今日26日に1500メートルで争われる6Rの新風特別で2戦目を迎える。 米国のキーンランドセプテンバーセールに上場されていた米国産馬。 その場では29万ドルまで競り上がりながら主取りになっていた。 師に聞くと、売り主が希望する金額に届かなかったからだという。

Advertisement

最終的には提示された金額で購買したとのことだが、見初めた師の当時の印象は「小さいのに高いな」。 それでも日本にやってきたのだから期待の大きさがうかがえる。 迎えたデビュー戦の馬体重も426キロだったが、見届けた師は「意味が分からない。 やっぱり積んでいるエンジンが違うんだろうな」。