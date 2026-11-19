東京・大手町の将門塚で発生した不祥事と、古代の平将門から大正時代の皇族まで続く臣籍降下の歴史的な経緯と財政的背景について解説します。

東京・大手町の産経新聞東京本社から徒歩5分という好立地にあるオフィス街のど真ん中に、平安時代の武将である 平将門 を供養する「 将門塚 」が位置しています。この場所は活気あるビジネス地区にありながら、歴史的な霊場としての静謐な雰囲気を維持しています。

11月の冷たい雨が続く中、塚の前にはサラリーマンらが入れ代わり立ち代わり訪れ、手を合わせて祈りを捧げる姿が見られました。その様子を、遠目から不思議そうに眺める外国人観光客の姿も見受けられました。

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将門塚での不祥事と伝説の背景

最近、この将門塚の前で下半身を露出させるなどし、一部の動画をインターネット上で配信した男性が話題となりました。この男性は公然わいせつおよび礼拝所不敬の疑いで書類送検されています。

新皇を称したことで知られる平将門は、関東の独立を目指して戦いましたが、最終的には朝廷側の軍に敗れ戦死しました。彼の首は京でさらされた後、故郷の東国へ飛び、この地に落ちたとする伝説が残り、塚が築かれた由来となっています。

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臣籍降下の歴史的経緯と財政要因

将門が朝敵として滅びた背景には、9世紀後半の皇室事情が深く関わっています。第50代桓武天皇の曾孫とされる高望王は、この時期に平姓を賜りました。将門はまさにこの血筋に連なる人物です。

臣籍降下の原点には、朝廷による増えすぎた皇族対策という明確な意図がありました。この施策は、財政負担の軽減と皇位を巡る争いを回避することを主要な狙いとして展開されました。

大正時代の皇族政策と学者の見解

同様の例は歴史上他にも存在します。大正9年、すなわち1920年には皇族の降下に関する施行準則が制定されました。この準則には、条件に該当する皇族を華族とすることなどが盛り込まれています。

麗澤大学の八木秀次教授による新著『皇位継承問題と皇室典範改正への道』（扶桑社新書）には、先の大戦終結までに十二人の皇族が臣籍降下したという記録が残されています。このデータは臣籍降下が稀な出来事ではなかったことを示しています。

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財政負担軽減が目的だった皇室改革

当時の政府にとっても増えすぎた皇族問題は、財政負担などを念頭に置いた懸案事項となっていました。皇室の規模縮小は、国家財政の健全性を保つための現実的な施策でした。

皇位を巡る争いを回避するという政治的安定の確保も、臣籍降下が行われた重要な理由の一つです。歴史的に見れば、皇族の処遇は単なる血統論だけでなく、国家運営の現実的な制約によって大きく影響を受けていました。