将棋AIが強くなりすぎて、先手の勝率が著しく上昇しているという。

もともと将棋は、先に駒を動かせる先手がわずかに有利なゲームであることが知られている。 ほとんどのプレイヤーにとっては感じ取れないほどの小さな差で、人類トップレベルでようやくその差が認識され始める。

過去のプロ将棋棋士の公式戦の先手勝率は、52～53％前後を推移してきた。 やや先手が有利であると言えそうだが、これでもまだ強さに差があれば後手にも十分に勝てるチャンスがあると言える数字だ。 しかし、プロ棋士でもトップレベルになると先手勝率はさらに上がることが知られており、人類をはるかに凌駕する領域で強くなり続けている将棋AIともなれば、そのわずかな差でほとんど勝負が決まってしまう。 今年に開催された世界コンピュータ将棋選手権や電竜戦TSECでも先手勝率は約80～90％を記録。

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第7回電竜戦本戦では「先手勝率が約80％」という結果になったわけだ。 もちろん大会運営側もかねてよりこうした問題を認識しており、人間同士での対局とは違ったルールをいくつか設けている。 先述の通り、持ち時間は先手が3分、後手が10分で始まるほか、同じカードで先手・後手を入れ替えた2回の対局がおこなわれる。 他にも、たとえば対局がいわゆる無限ループ状態に陥る「千日手」が成立したときのルールも通常とは異なる。

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通常は先手と後手を入れ替えて最初から対局をやり直すが、電竜戦本戦では千日手が成立した時点で先手に0.4勝、後手に0.6勝が加算されるという、後手に有利なルールとなっている。 ところがやねうらお氏によると、半年ほど前からコーディングAIの進歩によって将棋AIの開発も急速に発展。 多くのチームが強力な将棋AIを開発できるようになり、上位勢の実力差が縮まったことで、先手の優位性がより際立つ状況になっているそうだ。 もはや上位の将棋AIはどれも定跡に欠陥がない限り先手では負けないほどのレベルに到達しているという。

決勝リーグに進んだ将棋AIすべてが強くなりすぎたために、先手でのわずかな取りこぼしや、後手番でどれだけ相手の定跡の欠陥を突けるかが順位を大きく左右する状況になっているわけだ。 そのため今後のコンピュータ将棋大会では、先手と後手の差を埋める新たなルール整備が課題となりそうだ。 どのようなルールであれば公平を期すことができるのかという、将棋というゲームの深淵に迫るかのような問いに対しても、AIを用いて答えを探ることになるのかもしれない。