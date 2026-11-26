KEBA Japanは、2026年12月1日から5日まで千葉県・幕張メッセで開催される「IPF Japan 2026（国際プラスチックフェア）【第11回】」に出展する。

IPF Japanは、国際プラスチックフェア協議会が主催するプラスチックとゴムに特化した日本最大級のものづくり専門展だ。 原材料から機械、製品、リサイクル機器、受託加工まで、プラスチックとゴムに関わる全プロセスを網羅する。3年に1度の開催で、日本全国のほかアジアを中心に世界中から業界関係者が集まる。

オーストリア・リンツに本社を置くKEBAグループのKEBA Industrial Automation GmbHは、長年にわたりプラスチック機械向けの制御ソリューションを提供してきた。 今回の展示の目玉は、射出成形機向け次世代制御システム「KePlast i1200」だ。 ARMテクノロジーと125μsの高速制御サイクル、EtherCATを採用し、従来の使いやすさを継承しながら最新技術を融合させている。

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ARMベースのコントローラと堅牢なCPU保護設計、オプションの「KeWheel OP-Knob」ダイヤルを備えたプレミアムなHMIにより、高い性能と信頼性を実現した。 多軸駆動ソリューション「KeDrive D3」も展示される。 最大120kWの電源出力と最大450Aのピーク電流を持ち、高効率な電動式射出成形機および電動軸と油圧サーボポンプを組み合わせたハイブリッド式成形機をサポートする。