専大北上 岩淵・稲葉両キャプテンが導く選手権予選決勝進出と全国再挑戦

専大北上の岩淵晃大と稲葉波輝両キャプテンがチームを牽引し、今夏のインターハイで7年ぶりの全国勝利を挙げた。選手権予選決勝進出に向け、再来年の全国大会出場への意気込みを語る。

専大北上 の 岩淵晃大 と 稲葉波輝 という二つの異なるリーダーシップが、チームの強化と全国舞台への復帰に向けた機運を高め続けている。両名はそれぞれ異なる役割分担でチームをまとめ、 小原昭弘 監督から一体感が強みと評価される組織作りを遂げてきた。

2人体制キャプテン就任の経緯と役割分担

専大北上のキャプテン体制は、当初は岩淵晃大の1人体制で運営されていた。しかし、チームの状況変化により、岩淵自身が小原昭弘監督へ「自分も蓮（稲葉）もそんなに厳しい性格じゃないので、2人でやった方がいいんじゃないか」と提案を行った。この提案が受け入れられ、現在の2人体制が確立された。

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体制変更の背景には、1年生部員の増加という組織拡大がある。1年生の数が膨らんだことで、2人のキャプテンが統率を取る方が効率的だと、岩淵は現場の視覚から判断した。この判断がチーム運営の円滑化に寄与し、安定した選手生活を支える基盤となった。

岩淵は「正直言うと蓮がほとんどやってくれている」と稲葉への感謝を漏らしつつ、下級生とも積極的にコミュニケーションを取る姿勢を貫いている。その働きは実り、小原昭弘監督も今年のチームにおいて、この一体感が最大の強みであると公式に認めている。岩淵はチームの潤滑油的な役割を自覚し、結束力を高めることに注力してきた。

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一方、稲葉波輝は昨季からトップチームの活動に関わってきた経験を持つ。自身の代が回ってきた時点で、「自分が中心となってやっていかないとな」と強い責任感を抱いていた。実際にキャプテンに就任すると、ゲームキャプテンとしてもフィールド上でチームを牽引する役割を担い、積極的なリーダーシップを発揮してきた。

稲葉は「自分が全部やりたいというわけではないし、波輝もやってくれている。自分は行動していく姿をみんなに見てもらえればいい」と考え、率先して準備段階から動く姿勢を示している。姿勢で示す稲葉と、調整役を務める岩淵。この2人が協力しながら、それぞれのスタイルで専大北上のチームカラーを形成してきた。

プリンスリーグ経験がもたらした技術的成長

こうした連携の下、専大北上は今夏のインターハイにおいて、夏の大会および冬の大会を通じて7年ぶりとなる全国での勝利を手にした。これは長い低迷期を経て掴んだ大きな成果であり、チームの自信に直結する出来事だった。しかし、その道のりは当初から平坦なものではなかった。

チームの立ち上げ時に行われた新人戦では、県8強で敗退という結果に終わった。順風満帆なスタートとは程遠い滑り出しであり、選手たちは大きな悔しさを味わった。この敗戦をバネに、稲葉は自身の成長要因として、プリンスリーグ東北での経験を挙げている。

プリンスリーグでは、尚志高や聖和学園高といった全国レベルの強豪チームと対戦する機会が設けられた。稲葉は「新人戦をベスト8で終わってしまって本当に悔しい思いをした」と振り返り、そこから課題を特定し、技術的な改善に踏み切った。その課題とは、簡単に失点してしまったり、裏を取られてしまうという守備の脆弱性だった。

稲葉はSB（サイドバック）として、裏を取られるスペースでのカバーや声掛けを常に意識するようになった。また、「相手が嫌なプレーをしていけば勝てるチャンスが増える」と分析し、ボールを奪いにいく力や、ボールを握って戦う技術が東北の強豪相手に磨かれてきた。尚志高や聖和学園高のような技術高いチームと戦う中で、自らの弱点を克服し、成長を遂げてきた。

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選手権予選決勝への意気込みと全国再挑戦

そんな成長過程を経て、専大北上は今年も選手権予選決勝へ進出する。直近2大会で冬の全国大会へ出場している専大北上だが、いずれの全国大会でも初戦敗退に終わっている。この過去の結果をバネに、稲葉は「全国にもう一回行ってリベンジしたい」と強い意志を表明した。

稲葉は再挑戦への意欲を「厳しい戦いになると思うけれど、しっかり3連覇して全国に行きたい」と力強く語った。これは単なる出場だけでなく、過去のリベンジと、より上位を目指す明確な目標設定である。決勝戦への準備を着実に進め、チームとしての完成度を高めている。

なお、専大北上の前回の全国選手権では、吉池主将が開会式の選手宣誓を担当していた。全国大会で開会式の宣誓を務める確率は、抽選で2年連続当たる確率も極めて低い稀な出来事である。もし今年も全国大会で同様のチャンスが訪れた場合、ダブルキャプテンのどちらがその重責を果たすのか注目される。

稲葉は「去年晃大が色々練習して頑張っていた姿も見ていたし、大舞台でああいった経験ができるのは本当に凄いことだと思う」と、先輩の活躍を称賛しつつも、「もし当たったらどっちがやるかは分からないけれど、その役目をしっかり果たすことは意識していきたい」と謙虚かつ前向きな姿勢を示した。

専大北上は、岩淵と稲葉という二つの柱の協力の下、全国の舞台で再び戦う準備を整えている。7年ぶりの勝利をきっかけに、過去の初戦敗退という挫折をバネに、再来年の全国大会出場という目標に向かって、選手一同が一丸となって突き進む。