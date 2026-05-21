対策あり！タイヤのパンクやバーストを防ぐための小秘訣は？

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25℃を超える夏日が増えてきて、各地で30℃を超える季節外れの真夏日が記録されている。 暑くなってくると、タイヤの パンク や バースト が急増する。 そこで、タイヤのトラブルはどうやって起きるのか、 予防策 はあるのか？

また1本パンクしたら4本とも交換しなければいけないのか、徹底解説！ 一般道路と高速道路での四輪・二輪合計のJAFの出動理由TOP3（2025年4月～2026年3月累計）は、1位が「バッテリー上がり」、2位が「タイヤのパンク」、3位が「落輪・落込」となっている。... 今までのような“バッテリー上がり”などのトラブルから、今後は“タイヤのパンク”などのトラブルにシフトしていく可能性が高い。 特に長距離移動が増え、キロ数が増加し、特に渋滞中は走行と停止を繰り返しながら低速で進むことが多くなる。

これにより、タイヤが冷却されにくく熱がこもりがちになる可能性がある。 また、夏の旅行や帰省では荷物、乗員が増え、車両総重量が普段より重くなる傾向がある。 そんな状況では、タイヤに大きな負担をかけてしまい、摩耗や発熱が増加、人を危うくする可能性がある。 そのため、予防策として、適正空気圧調整や注意した走行距離などがあげられるが、季節や走行条件で適正空気圧は変わることがある。





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ターレ パンク バースト 車 予防策 小秘訣 一般道路 高速道路 Alltire JAF (Japanese Automobile Federation) MIT(Massachusetts Institute Of Technology)

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