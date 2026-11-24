俳優の寺田心がきょう24日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）に出演する。長野県の富士見町での相席旅の様子を届ける。

俳優の寺田心がきょう24日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）に出演する。 長野県の富士見町での相席旅の様子を届ける。 長野県諏訪郡富士見町にやって来たのは、“日本一のベビーフェイス（!?

）”寺田心。3歳で芸能活動を始め、ベビーフェイスを武器にドラマやCMで活躍し、一躍人気者に。 高校3年生になった現在はムキムキボディも手に入れ、“ムキムキベビーフェイス”になった。

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「筋トレを始めたのは、中学時代に同じ女の子に3回フラれた悔しさから」と話しながら、高原の町を散策する心君。 地元の人に長年愛される食堂を訪れると、先祖が縄文人だという地元の男性と相席する。 日本を代表する縄文遺跡が点在する富士見町。 なんと、男性は「縄文人がタイムスリップして来る」というのだ。

にわかには信じがたい不思議な話に、「何を大ウソを言いょーん？ 」とツッコむ千鳥。 しかし、男性が帰り、店主に店の話を聞いているところへ、まさかの縄文人が出現。 心君が縄文人とトークする（!?

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）。 動物が好きな心君はアルパカ牧場でエサやりを体験。 モルモットのレースを楽しむハズが、想定外の展開に苦笑い。 さらに、富士見町の特産品、赤いルバーブを育てる農園へ。

“畑のレモン”と呼ばれる酸味のある野菜で、ジャムやジュースなどに使われるとか。 農家のお宅で妻が作った赤いルバーブのおにぎりをごちそうになり、仲睦まじいご夫婦にほっこり。 お礼にムキムキを披露する。