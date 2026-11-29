◇WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ王者・寺地拳四朗（BMB）＜12回戦＞同級6位ハシエル・アマドル（メキシ

◇WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ 王者・寺地拳四朗（BMB）＜12回戦＞同級6位 ハシエル・アマドル（メキシコ）（2026年11月29日 両国国技館） プロボクシングWBO世界スーパーフライ級王者・寺地拳四朗（34＝BMB）が挑戦者のハシエル・アマドル（25＝メキシコ）を5回2分29秒KOで破り、初防衛に成功した。

新婚初戦を飾り、世界王者のまま来年4月予定の第1子誕生を待つ。 来年1月で35歳。 キャリア最終章を自認しながらも、一日でも長くボクシングを続けたい理由ができた。 メイクの仕事をする1歳上の女性と、約1年の交際を経て「いい夫婦の日」である11月22日に結婚。

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来年4月には第1子である男児が誕生予定だ。